İsrail: "Ramat David Hava Üssü’nde hasar oluştu"

İran, 8 Haziran’da İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği balistik füze saldırısında Ramat David Hava Üssü’nü hedef almıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İran’ın balistik füze saldırısı sırasında Ramat David Hava Üssü’nde hasar meydana geldiği doğrulandı.

İSRAİL HAVA ÜSSÜNÜN ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ DUYURDU

Saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, ilk incelemelere göre üste meydana gelen hasarın İran’a ait bir balistik füzenin önlenmesinin ardından düşen parçalardan kaynaklandığı, doğrudan bir füze isabetinin söz konusu olmadığı ileri sürüldü.

IDF, herhangi bir yaralanma meydana gelmediğini ve hava üssünün operasyonel işleyişi üzerinde herhangi bir olumsuz etki olmadığını öne sürdü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır