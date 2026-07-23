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İki sokak kedisini ezdi, arkasına bile bakmadan uzaklaştı

Muğla'da sokak arasında seyreden hafif ticari araç, yolda bulunan iki sokak kedisinin üzerinden geçerek yoluna devam etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda yaralanan kediler telef olurken, sürücünün durmadan uzaklaşması tepki çekti.

İki sokak kedisini ezdi, arkasına bile bakmadan uzaklaştı

Olay, Menteşe ilçesinde bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak arasında ilerleyen hafif ticari araç, yol üzerinde bulunan iki sokak kedisinin üzerinden geçti. Aracın altında kalan kediler ağır yaralanarak can çekişirken, sürücü ise durmadan yoluna devam etti.

İki sokak kedisini ezdi, arkasına bile bakmadan uzaklaştı 1

KEDİLERİ EZDİ ARDINA BİLE BAKMADI

Yaşanan olay çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın sokakta ilerlediği sırada iki kedinin üzerinden geçtiği, sürücünün ise arkasına bile bakmadan bölgeden uzaklaştığı görüldü.

İki sokak kedisini ezdi, arkasına bile bakmadan uzaklaştı 2

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüler hayvanseverlerin ve vatandaşların tepkisini çekerken, vatandaşlar araç sürücüsünün yakalanarak gerekli cezai yaptırımın uygulanmasını istediklerini dile getirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla kedi kaza
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