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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve 19 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi’ne yönelik soruşturmada gözaltına alınarak, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve 19 şüpheli tutuklandı

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmit belediye
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