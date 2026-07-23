İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve 19 şüpheli tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi’ne yönelik soruşturmada gözaltına alınarak, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.
23.07.2026 21:45
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Ayrıntılar geliyor... Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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