Gözler gece yarısına çevrilmişti! Özgür Özel'in yapacağı toplantıyla ilgili yeni gelişme

CHP'de mutlak butlan sonrası yeni parti hazırlığı yapan Özgür Özel cephesinde hareketlilik sürüyor. Özel'in bugün TBMM'de gece yarısı bir toplantı düzenleyeceği ve ardından çok sayıda vekilin istifa edeceği konuşuluyordu.

TOPLANTI İPTAL EDİLDİ

Tv100'de yer alan habere göre Özel'in bugün gerçekleştirilmesi planlanan toplantının iptal edildiği öğrenildi.Özgür Özel, yarın saat 14.00'te Ankara'daki Anadolu Kulübü'nde milletvekilleriyle yeniden bir araya gelecek. Toplantıya tüm milletvekillerinin mazeretsiz katılması istendiği öğrenildi.

SAYI ARTABİLİR

Kulis bilgilerine göre milletvekillerinin e-Devlet üzerinden istifa ettiği öğrenildi. Bugün 91 milletvekili yeni partinin kurucular kurulu üyesi olmak için imza atmıştı. Sayının artabileceği ifade ediliyor.