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Gözler gece yarısına çevrilmişti! Özgür Özel'in yapacağı toplantıyla ilgili yeni gelişme

Yeni parti hazırlığı yapan Özgür Özel'in bu gece yarısı bir toplantı yapacağı aktarılmıştı. Söz konusu toplantının ertelendiği aktarıldı.

Gözler gece yarısına çevrilmişti! Özgür Özel'in yapacağı toplantıyla ilgili yeni gelişme
Recep Demircan

CHP'de mutlak butlan sonrası yeni parti hazırlığı yapan Özgür Özel cephesinde hareketlilik sürüyor. Özel'in bugün TBMM'de gece yarısı bir toplantı düzenleyeceği ve ardından çok sayıda vekilin istifa edeceği konuşuluyordu.

Gözler gece yarısına çevrilmişti! Özgür Özel in yapacağı toplantıyla ilgili yeni gelişme 1

TOPLANTI İPTAL EDİLDİ

Tv100'de yer alan habere göre Özel'in bugün gerçekleştirilmesi planlanan toplantının iptal edildiği öğrenildi.Özgür Özel, yarın saat 14.00'te Ankara'daki Anadolu Kulübü'nde milletvekilleriyle yeniden bir araya gelecek. Toplantıya tüm milletvekillerinin mazeretsiz katılması istendiği öğrenildi.

Gözler gece yarısına çevrilmişti! Özgür Özel in yapacağı toplantıyla ilgili yeni gelişme 2

SAYI ARTABİLİR

Kulis bilgilerine göre milletvekillerinin e-Devlet üzerinden istifa ettiği öğrenildi. Bugün 91 milletvekili yeni partinin kurucular kurulu üyesi olmak için imza atmıştı. Sayının artabileceği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel
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