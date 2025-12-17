HABER

Otomobil yol süpürme aracıyla çarpıştı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil, yol süpürme aracına arkadan çarptı. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı kaza nedeniyle trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Antalya-Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametine seyir halindeki Hasan B.’nin kullandığı 06 DC 1216 plakalı otomobil, aynı istikamette gitmekte olan Veli E.’nin kullandığı 07 NLR 68 plakalı Alanya Belediyesi’ne ait yol süpürme aracına arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza yapan araçların yolun bir şeridini kapatması nedeniyle trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Otomobil yol süpürme aracıyla çarpıştı 3Kaynak: İHA

