Otomobil yol süpürme aracıyla çarpıştı

Kaza, Manavgat ilçesi Antalya-Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametine seyir halindeki Hasan B.’nin kullandığı 06 DC 1216 plakalı otomobil, aynı istikamette gitmekte olan Veli E.’nin kullandığı 07 NLR 68 plakalı Alanya Belediyesi’ne ait yol süpürme aracına arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza yapan araçların yolun bir şeridini kapatması nedeniyle trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İHA