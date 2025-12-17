Yılın Son Fırsatları'nda Stanley termoslarda fiyatlar en dipte!

Bir termos sadece sıcak ya da soğuk tutmakla değil; dayanıklılığı, kullanım ömrü ve performansıyla fark yaratır. Stanley ise paslanmaz çelik yapısı, çift vakumlu yalıtımı ve uzun yıllar güvenle kullanabileceğiniz tasarımıyla bu beklentilerin tamamını fazlasıyla karşılar. Farklı ihtiyaçlara hitap eden ikonik modeller Yılın Son Fırsatları ile şimdi çok daha ulaşılabilirken sene bitmeden Stanley kalitesini avantajlı fiyatlarla yakalamak için hazırladığımız bu seçkiyi incelemeden alışverişinizi tamamlamayın deriz!

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Stanley indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. Geçen ay sadece Amazon'da iki binden çok sattı: Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos (2,3 l)

Kamp alanı, dağ zirvesi ya da uzun yolculuklar... Nerede olursanız olun, bu dev Stanley termosla kahveniz hep sıcak, suyunuz hep soğuk! Tam 2,3 litrelik kapasitesiyle gün boyu sizi yarı yolda bırakmayan termosun sızdırmaz ve kolay taşınabilir yapısıyla güvenle çantanıza atabilirsiniz. Paslanmaz çelik gövdesi, bulaşık makinesinde yıkanabilme özelliği ve kapağının kupa olarak kullanılabilmesiyse cabası!

Kullanıcılar ne diyor?

"Sabahtan akşama kadar kaynar suyu hala çok sıcak şekilde tutuyor. Soğuk suda denemedim. Çok kaliteli bir ürün. Ağırlığından bile bunu hissedebiliyorsunuz."

"Bu termosu alınca evdeki diğer termosları kaldırın atın. Termosu alır almaz bizzat test ettim, sıcak suyu 3 gün kaynar su olarak, dördüncü gün içilebilir sıcaklıkta suyu muhafaza etti. Beşinci gün ne olurdu bilmiyorum ama benim için 1 gün yeterli sıcak su için. Muhteşem bir ürün, alacak arkadaşlara tavsiye ederim."

2. Sosyal medyayı sallayan: Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak (1,18 l)

Pipetli ve üç aşamalı çevrilebilir kapağı ile hem pratik hem de sızdırmazlık sunan Stanley Quencher termos bardak ile içecekleriniz 11 saat soğuk 48 saat ise buzlu kalıyor. 1,18 litre kapasitesi ve çift duvarlı vakumlu yalıtımı ile içeceklerinizi saatlerce 7 saat de sıcak tutabilen termos, BPA içermeyen geri dönüştürülmüş çelik yapısıyla çevre dostu ve dayanıklı bir ürün. Aynı zamanda araba bardaklıkları ile de uyumlu olan termos, her an yanınızda taşıyabileceğiniz kullanışlı bir eşya.

Kullanıcılar ne diyor?

"Dört dörtlük kalite. Boyutu büyük ama bir o kadar hafif... Sahilde soğuk içecek sevenler düşünmeden alabilir... Altındaki barkod numarasıyla ürünün garanti kaydını yaptırmayı unutmayın."

"Soğuk içeceklerle kullandım. Arabada sıcakta bırakmama rağmen ısınma olmadı. Bu konuda çok başarılı. Araba bardaklığına çok iyi oturuyor. "

3. Klasikten şaşmayanlara: Stanley Klasik Legendary Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos (1 l)

Günlük tempoda sabah kahvenizi saatlerce sıcak tutan bir termos arıyorsanız Stanley’nin Legendary termosu tam size göre! 24 saate kadar sıcak-soğuk koruma sağlayan yapısıyla bu model, ofis masasından kamp masasına kadar her yerde işinizi görür.Yalıtımlı kapağıyla bir yandan içeceğinizi korurken diğer yandan fincan olarak kullanılabilen termos, hem sağlam hem pratik hem de bulaşık makinesinde yıkanabilir! Üstelik, sızdırmaz yapısıyla çantaya atıp gönül rahatlığıyla taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Arkadaşlar ben alalı üç yıl oldu şimdiye kadar hiç bir üründen bu kadar memnun kalmadım. Kamp işiyle meşgul olanların sahip olması gereken bir malzeme diye düşünüyorum. Gerçekten on numara bir ürün, uzun yolculuk yapan arkadaşların da ayrılmaz bir parçası bence.”

“Zaten hayran olduğum bir marka. Çok memnunum. Hep yollarda olan biri olarak yanımdan hiç ayırmayacağım bir termos.”

4. Susuz kalamayanlara: Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler Pipetli Termos Bardak (0,89 l)

Gün boyu koşturanlar, spor yapanlar ya da işe yetişmeye çalışanlar için ideal bir çözüm olan Stanley IceFlow termosun flip kapaklı pipetiyle içeceğinize tek hamlede ulaşabilir, katlanabilir tutacağıyla her yere kolayca taşıyabilirsiniz. Soğuk içecekleri tam 12 saat serin, buzlu içecekleri ise 48 saat boyunca taptaze tutan Stanley termos, araç içi bardaklıklar dahil pek çok alana sığan yapısı ve bulaşık makinesinde yıkanabilir oluşuyla günlük kullanımda büyük konfor sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

“Özellikle tutma kısmı bence aşırı kullanışlı. Bisikletinize, çantanıza, kemerinize termosunuzu asma olanağı sunuyor. Ürünün boyutu, ağırlığı, tasarımı mükemmel. Suyu oda sıcaklığında bile koysanız ve arabanızda saatlerce de kalsa suyunuz ısınmıyor. Yaz aylarında kurtarıcı bir ürün.”

"Boyutu küçük değil, kol çantasına atıp çıkılmaz bunu bilerek almalı. Onun dışında pipetin içeri giriyor olması hijyen açısından harika, tutma sapı olması taşırken özellikle sporda kullanırken çok iyi. İçine buz koyarsanız cidden saatlerce soğuk tutuyor."

5. Ömür boyu garantili: Stanley Klasik Vakumlu Termos (0,75 l)

Günlük yaşamdan outdoor aktivitelere her anınıza eşlik eden Stanley termos, 18/8 paslanmaz çelik gövdesi ve çift duvar vakumlu yalıtımı sayesinde içeceklerinizi 20 saate kadar sıcak ya da soğuk tutarken buzlu içeceklerde bu süre 96 saate kadar çıkıyor. Yalıtımlı kapağının aynı zamanda bardak olarak kullanılabilir olması, bulaşık makinesinde yıkanabilir yapısı ve ömür boyu garanti avantajıyla da bu termos mükemmel bir seçim!

Kullanıcılar ne diyor?

"Her gün kullanıyorum. Hiç şüphe duymadan alabilirsiniz. Yıllarca kullanılır, tavsiye ederim."

"Arabada kullanmak için aldım. Çok memnun kaldım, sabah doldurduğum sıcak su, gün sonunda bile çay, kahve içilebilir haldeydi."

6. Stanley Adventure Stacking Pint Vakumlu Soğuk İçecek Bardağı (0,47 l)

Stanley'nin paslanmaz çelik soğuk içecek bardağı, içeceğinizi tam 4 saate kadar soğuk ve lezzetli tutarken sıcak içecekler için de 45 dakikaya kadar ısısını koruyor. BPA içermeyen yapısı, içeriği güvenle tüketmenizi sağlarken hafif ve dayanıklı tasarımıyla kolayca istiflenebilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Üstelik Stanley'nin ömür boyu garantisiyle uzun ömürlü bir kullanımı olan bardak, kamp, piknik veya evde keyifli anlar için ideal!

Kullanıcılar ne diyor?

“Boyut olarak ideal, "Ya kapağı olmayan şey nasıl soğuk tutar?" diyebilirsiniz ama tutuyor gerçekten, sahilde, piknikte ve kampta soğuk soğuk içmek için ideal.”

“Kesinlikle sıcak veya soğuk tutma süresini hatırı sayılır bir süre fark ettiriyor. Ben genelde sıcak içecekler için aldım. Eve de aldım arabaya da. İyi ki almışım.”

7. İçeceğini yavaş içenlere özel: Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Termos Bardak (0,35 l)

Ders aralarında ya da işte mola verdiğinizde kahvenizi sıcak bulmak için kompakt bir çözüm arıyorsanız Stanley'nin bu termos bardağı tam size göre. Çift duvarlı vakum izolasyonuyla içeceğinizi 1,5 saat sıcak, 3 saat soğuk koruyor; içine buz koyduğunuzda ise tam 15 saate kadar içeceklerinizin keyfini çıkarabiliyorsunuz. Dökülme yapmayan kapağıyla çantanızda güvenle taşırken çoğu kahve makinesine sığan ölçüsüyle sorunsuzca doldurabileceğiniz termos bardak, küçük ama çok işlevsel bir yardımcı!

Kullanıcılar ne diyor?

“Sıcak bir içecek koyduğun zaman sıcak soğuk bir içecek koyduğunda soğuk olarak uzun süre koruyor. Benim gibi ofiste elinizde kocaman termos ile gezmek istemeyenler için ideal bir ürün."

"Üründe sevmediğim hiçbir yan yok diyebilirim. Adeta müthiş bir ürün. İçine her türlü sıvıyı koyuyorum ve uzun süre sıcak ve soğuk tutabiliyor. Bir tane de iş yerime satın aldım. Ofiste çalışıyorum ve her çaya kalktığımda biri ayakta görüyor, bir şey sormak için çağırıyordu, bir gidiyordum yerime, çayım soğumuş. Artık böyle bir şey söz konusu değil."

8. Yaz kış su tüketimin artırmak için: Stanley The All Day Slim Soğuk Su Şişesi Termosu (0,60 l)

Ofiste, yürüyüşte ya da çantanızda hep yer açmak isteyeceğiniz şık bir alternatif olan Stanley All Day Slim, ince tasarımıyla az yer kaplar ama performanstan ödün vermez. Çevre dostu olmasının yanında işlevselliğiyle de dikkat çeken termosun iki farklı kapağı sayesinde içmesi kadar temizlemesi de çok kolay. Üstelik, sızdırmaz yapısı ve bardak tutucularına uyumuyla da gün boyu güvenle kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Parçaları kolay ayrılabildiği için temizlemesi çok kolay. Hacim olarak da yeterli. Şişenin kendi ağırlığı ideal. Sürekli yanıma aldığım bir ürün oldu.”

"Suyu serin tutuyor ve içimi rahat. Elde tutması, taşıması kolay. Sızdırmıyor. 600 ml çok su tüketenler için az olabilir ama rahat kullanım ve taşıma için ideal boy. Bittikçe dolduruyorum. Görünüşü muhteşem, kalite hissi çok yüksek. Teşekkürler Stanley ve teşekkürler Amazon.”

9. Çok şık ve yararlı: Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Cep Matarası (0,23 l)

Stanley Klasik Cep Matarası, kıvrımlı arka tasarımı sayesinde pantolon veya mont cebine kolayca yerleşiyor. 18-8 gıda sınıfı paslanmaz çelikten üretilen matara, hafif, sağlam ve BPA içermiyor. Hareket halindeyken rahatça kullanın diye bağlantılı kapakla geliyor. Geniş ağzı sayesinde doldurması, boşaltması ve temizlemesi de çok kolay.

Kullanıcılar ne diyor?

"Stanley paslanmaz çelik cep şişesi, 236 ml kapasitesiyle hem sıcak hem soğuk içecekleri 24 saate kadar koruyor. Hafif ve sağlam yapısı sayesinde cebinizde taşımak çok rahat."

“Sızdırmaz kilit kapağı yolculuklarda güven veriyor, geniş ağzı doldurmayı ve temizlemeyi kolaylaştırıyor. Retro tasarımı klasik bir şıklık sunarken paslanmaz çelik gövdesi uzun ömürlü kullanım sağlıyor.”

10. İçeceğini hep yanında taşıyanların vazgeçilmezi: Stanley Adventure To-Go Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos (0,75 l)

Sabah kahvesiz uyanamam diyenler ya da doğada sıcak çay keyfi yapmak isteyenler için çok iyi bir seçenek olan Stanley Adventure To-Go, günlük yaşamda veya hafta sonu kaçamaklarında çantaya atıp çıkmalık bir termos! Modern ve hafif tasarımıyla kolay taşınan termos, paslanmaz çelik yapısı sayesinde içeceğinizi 25 saat sıcak, 27 saat ise buz gibi tutuyor. Geniş ağzıyla hem doldurması hem temizlemesi kolay olan termosun kapağıysa fincan olarak da kullanılabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürünü deneyip o şekilde yorum yapmak istedim. Kaynamış suyu koyduktan 24 saat sonra kontrol ettiğimde hala içindeki su çok sıcaktı, elimi 2-3 saniyeden fazla tutamadım. 40 saat sonra tekrar kontrol ettiğimde ılık bir şekilde olduğunu gördüm. Bundan fazla yalıtıma da zaten gerek yok, fazlasıyla işinizi görecektir.”

“Stanley'nin sıkı bir hayranıyım ve koleksiyonuma eklenen bu son ürün beni hayal kırıklığına uğratmadı. Söz verdiği gibi çayımı 24 saatten fazla sıcak tutuyor. Çok sağlam bir yapı kalitesine sahip -bu termosun benden daha uzun süre dayanacağı hissine kapıldım-. Çok ağır değil, ormanda yürüyüşler için ideal.”

11. Sürüdürlebilir bir çözüm: Stanley Cafe To-Go Travel Mug Termos Bardak (0,23 l)

Günün koşturmacasında kahvesini yanında taşımayı sevenler için Stanley Cafe To-Go tam bir kurtarıcı. İki parçalı, sızdırmaz kapaklı termos içeceğinizi 3 saate kadar sıcak, 16 saate kadar soğuk tutar. Sapı sayesinde elde taşımak çok rahat; ister işe giderken ister yürüyüşe çıkarken içeceğinizi zahmetsizce yudumlayabilirsiniz. Eve döndüğünüzde ise tek yapmanız gereken bulaşık makinesine bırakmak, ya da üç parçalı yapısıyla elde kolayca temizlemek.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün kaliteli, tasarım olarak çok iyi, temizlenmesi çok kolay, basit ve kullanışlı."

"Kupa güzel, çok iyi üretilmiş ve gerçekten sızdırmaz! Sırt çantamda taşıyorum ve herhangi bir sorun yaşamadım. Gerçekten içeceğin sıcaklığını saatlerce korur."

12. Masabaşı çalışanların vazgeçilmezi: Stanley The IceFlow Flip Straw 2.0 Pipetli Termos Bardak (0,7 l)

Gün boyunca yanınızda taşınabilecek, pratik ve dayanıklı bir su şişesi olan Stanley Flip Straw 2.0, içeceklerinizi buz eklediğinizde 2 gün boyunca, normal şekilde ise 10 saat boyunca soğuk tutar. Sızdırmaz tasarımı ve hafif sapıyla çantanıza veya elinize kolayca taşınabilir, hareket halindeyken suyunuzu güvenle taşımanızı sağlar. Ayrıca bulaşık makinesinde yıkanabilen üç ayrı parçaya ayrılabilir yapısıyla da temizlik sorununu ortadan kaldırır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Müthiş bir termos. Buzlu içecekler için birebir. Buzlar ağza doluşmuyor ve termosun dibinde ki kalan içeceği çok daha rahat içiyorsunuz. İçeceğinizi ve buzunuzu termosa koyuyorsunuz sonra üstteki pipeti de kaldırıyorsunuz saatlerce rahat rahat içeceğinizi yudumlayarak içiyorsunuz. Alın rahatınıza bakın. Kesinlikle tavsiye edilir."

"İş yerinde kullanmak için aldım gayet kullanışlı. Pipetini kapatınca akıtma yapmıyor, çantamda rahatlıkla taşıyabiliyorum. Gün boyu suyumu soğuk tutuyor."

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 17 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.