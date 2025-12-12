Ev Yaşam Ev Yaşam
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Kışın üşümeye son! Mirkraft ısıtıcıda indirim başladı
Kışın üşümeye son! Mirkraft ısıtıcıda indirim başladı

Sultan Oğuz
Kışın evde konforu artırmanın en pratik yolu, hızlı ısınma sunan kompakt bir ısıtıcıyla her ortamı saniyeler içinde sıcak hale getirmek. Siz de bir türlü ısınamıyorum diyorsanız Mirkraft'ın quartz teknolojisi sayesinde bulunduğu alanı anında ısıtarak soğuk havaları dert olmaktan çıkaran ısıtıcısı indirimdeyken kendinize bir iyilik yapabilirsiniz!

Evin sadece ihtiyaç duyduğunuz kısmını uygun enerji tüketimiyle ısıtmak istiyorsanız 3 kademeli ısı ayarıyla Mirkraft tam da aradığınız ürün. Hem kompakt hem etkili yapısıyla kısa sürede sıcak bir ortam oluştururken pratik kullanım detaylarıyla kış boyunca en çok kullandığınız cihaz olmaya aday! Şu an avantajlı fiyatıyla satışta olan ısıtıcıya göz atmadan sepetinizi tamamlamayın deriz!

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Mirkraft ısıtıcılardaki indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Kış boyunca hızlı ısınma ve konfor arayanlar için ideal çözüm: Mirkraft MT-5252 3 Kademeli Quartz Elektrikli Isıtıcı

Kışın üşümeye son! Mirkraft ısıtıcıda indirim başladı 1

Siyah tasarımıyla her ortama uyum sağlayan MirKraft ısıtıcı, 1800 Watt’a kadar ısıtma gücü, 3 kademeli quartz elemanı ve özel formlu reflektör aynasıyla ısıyı eşit ve hedefli bir şekilde dağıtarak hızlı ve verimli bir ısınma sunar. Havayı değil etraftaki objeleri ve insanları ısıtan infrared teknolojisi sayesinde tozsuz, kokusuz, sessiz ve alerjen dostu bir kullanım sağlar. Krom kaplı koruma ızgarası güvenliği artırırken ayarlanabilir eğim açısı, geniş etki alanı, entegre asma tutamaçları ve 115 cm kablo uzunluğu da ürünü her alanda pratik hale getirir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürünü ofisimde kullanmak için aldım. yaklaşık 40 metrekare alan içerisinde gösterdiği performans çok iyi. Tasarımı gayet şık ve çok ince detaylara yer verilmiş. Severek kullanacağım bir ürün."
  • "Ambalajları çok güzeldi, bağlantı aparatlarını beğendim, ısıtması da gayet güzel, çok teşekkür ederim."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Kışın üşümeye son! Mirkraft ısıtıcıda indirim başladı 2

Bu içerik 12 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Jack &Jones'tan Philips'e markalarda büyük indirim var!

 BİM'e LEGO setleri geliyor!

 Puma’nın en şık modelinde görülmedik fiyat!

 Evde, ofiste herkesin favorisi...

 Stoklarla sınırlı fırsatı kaçırmayın!

 A101'e Bosch yapı market ürünleri geliyor!

 Hawk oyuncu koltuğunda cazip indirim!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Aile dostu HUAWEI tablet şu an en uygun fiyatta!

Camper ayakkabıda kışa özel fiyat!

Rahatlığıyla ünlü Camper ayakkabıda büyük fırsat!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Hawk oyuncu koltuğunda cazip indirim!

Performans canavarı Monster bilgisayarda büyük indirim!

Puma’nın en şık modelinde görülmedik fiyat!

A101'e Bosch yapı market ürünleri geliyor!

LEGO'nun yılbaşı figüründe kaçırılmayacak indirim!

Evde, ofiste herkesin favorisi...

ŞOK'a Columbia kol saatleri geliyor!

Jack &Jones'tan Philips'e markalarda büyük indirim var!

Jack & Jones montta kısa süreli indirim başladı!

Doktor onaylı Skechers Arch Fit 2.0 ayakkabılarda büyük fırsat!

BİM'e Jacobs kahve geliyor!

Hırsızlık karşıtı XD Design sırt çantasının fiyatı düştü!

Camper ayakkabıda kışa özel fiyat!

Rahatlığıyla ünlü Camper ayakkabıda büyük fırsat!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Hawk oyuncu koltuğunda cazip indirim!

Performans canavarı Monster bilgisayarda büyük indirim!

Puma’nın en şık modelinde görülmedik fiyat!

Erzurum’da beklenen kar yağışı etkili oldu

Zamansız tasarım arayanlara: Camper Andratx ayakkabının fiyatı düştü

Kızının düğün hazırlıkları için gelmişti: Rize’de otel odasında sır ölüm!

Dörtyol’da hapis cezası ile aranan 4 kişi tutuklandı

Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan adama otomobil çarptı

Samandağ’da hırsızlık şüphelisi kadın tutuklandı

