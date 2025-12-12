Kışın üşümeye son! Mirkraft ısıtıcıda indirim başladı

Evin sadece ihtiyaç duyduğunuz kısmını uygun enerji tüketimiyle ısıtmak istiyorsanız 3 kademeli ısı ayarıyla Mirkraft tam da aradığınız ürün. Hem kompakt hem etkili yapısıyla kısa sürede sıcak bir ortam oluştururken pratik kullanım detaylarıyla kış boyunca en çok kullandığınız cihaz olmaya aday! Şu an avantajlı fiyatıyla satışta olan ısıtıcıya göz atmadan sepetinizi tamamlamayın deriz!

Kış boyunca hızlı ısınma ve konfor arayanlar için ideal çözüm: Mirkraft MT-5252 3 Kademeli Quartz Elektrikli Isıtıcı

Siyah tasarımıyla her ortama uyum sağlayan MirKraft ısıtıcı, 1800 Watt’a kadar ısıtma gücü, 3 kademeli quartz elemanı ve özel formlu reflektör aynasıyla ısıyı eşit ve hedefli bir şekilde dağıtarak hızlı ve verimli bir ısınma sunar. Havayı değil etraftaki objeleri ve insanları ısıtan infrared teknolojisi sayesinde tozsuz, kokusuz, sessiz ve alerjen dostu bir kullanım sağlar. Krom kaplı koruma ızgarası güvenliği artırırken ayarlanabilir eğim açısı, geniş etki alanı, entegre asma tutamaçları ve 115 cm kablo uzunluğu da ürünü her alanda pratik hale getirir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünü ofisimde kullanmak için aldım. yaklaşık 40 metrekare alan içerisinde gösterdiği performans çok iyi. Tasarımı gayet şık ve çok ince detaylara yer verilmiş. Severek kullanacağım bir ürün."

"Ambalajları çok güzeldi, bağlantı aparatlarını beğendim, ısıtması da gayet güzel, çok teşekkür ederim."

