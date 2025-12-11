Çoklu görevlerde zorlanmayan Monster bilgisayarda kaçırılmayacak indirim!

Gün içinde hem iş hem kişisel kullanım için hızlı, güvenilir ve taşınabilir bir bilgisayar arayanlar artık yüksek performans için bütçesini aşmak zorunda değil. Gerek çoklu görevlerde hız arayanlar gerekse günlük iş akışını pratikleştirmek isteyenler için iyi bir modele denk gelmek her zaman kolay olmuyor ama şu an Monster bilgisayarın fiyatı ciddi şekilde düşmüş durumda, detaylar için hadi içeriğe geçelim!

Monster Huma H4 V5.2.14 Black Intel Core i7 1255U 32 GB RAM 1 TB SSD Windows 11 Pro 14,1" FHD Taşınabilir Bilgisayar

Monster bilgisayar 14,1 inçlik kompakt ekranıyla profesyonel kullanım için hem taşınabilir hem de güçlü bir deneyim sunuyor. Intel Core i7 Alder Lake işlemcisi ve 32GB DDR4 RAM ile yoğun iş akışlarında yüksek performans sağlarken Intel Iris Xe grafik birimi sayesinde görüntü işleme, sunum hazırlama veya çoklu görevlerde akıcı bir kullanım yaşatıyor. 1TB M.2 SSD depolama, büyük dosyalara anında erişim ve hızlı açılış süreleri sunarken USB 3.2 Gen2 Type-C DisplayPort, HDMI ve Ethernet gibi geniş bağlantı seçenekleri iş süreçlerini kolaylaştırıyor. Windows 11 Pro işletim sistemi, parmak izi okuyucusuyla güçlendirilmiş güvenliğiyle desteklenen bu model, metal ve güçlendirilmiş plastik kasasıyla dayanıklı, şık ve uzun ömürlü bir iş arkadaşı arayanlara ideal bir çözüm sunuyor.

Bu içerik 11 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

