Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Oyun ve çalışma konforunu artıran Hawk koltuk günün fırsatı oldu!
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Oyun ve çalışma konforunu artıran Hawk koltuk günün fırsatı oldu!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun saatler boyunca hem konforlu hem de sağlam bir koltukta oturmak istiyorsanız iyi bir oyuncu koltuğuna sahip olmanız şart. Hawk Gaming Chair FAB V5 de bu yüzden tercih ediliyor çünkü hem omurga dostu yapısıyla rahatsızlık vermiyor hem de dayanıklı malzemeleriyle yıllarca aynı konforu sunuyor. Şimdi indirimdeyken çok satanlarda birinci sırada yer alan koltuğu sepetinize eklemeden alışverişinizi tamamlamayın!

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Hawk indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Hawk Gaming Chair FAB V5 Oyuncu Koltuğu

Oyun ve çalışma konforunu artıran Hawk koltuk günün fırsatı oldu! 1

Uzun süreli oturma deneyimlerinizi daha konforlu hale getirmeyi sağlayan Hawk Çalışma Koltuğu üst düzey bir çalışma deneyimi yaratıyor. Aslında bir oyun koltuğu olan ürün oyuncular gibi vaktini çoğunlukla oturan ya da bilgisayar başında geçirenler için pek çok harika özellik sunuyor. Koltuğun terlemeyi önleyen ve nefes alabilen özel dokuma kumaş yapısının yanında 3D hareketli kolları ve bel ile boyun desteğiyle uzun süreli kullanımda dahi rahatlık sağlıyor. Ayrıca, uzun kullanımlarda dayanıklılık sağlayan 60 DNs sünger sertliği ve 2 MM demir alaşımı ile FAB V5 her açıdan performans odaklı bir koltuk modelidir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürünü uzun araştırmalar sonucu tercih ettim. Serinin en güzeli ve konforlusu fab v5 diyebilirim. Kurulum gayet basit kurulum kağıdı vidaları bakım seti bile gönderilmiş. Yanında kurulum için 3’lü alyan takımı bile gönderilmiş. Dışardan herhangi bir şeye ihtiyaç yok. Benim matkabım olduğu için sadece 10 dakikada kurulumu tamamladım. Oyuncu koltuğu alacak arkadaşlar kafanız modelde karışmasın model zaten belli. Konfor ve bel desteği mükemmel ötesi hiç düşünmenize gerek yok. Satıcı ve Amazona da çok teşekkürler sorunsuz alışveriş."
  • "Çok hızlı geldi. Kurulumu çok basit, şahsen ben 2. bir kişiye dahi ihtiyaç duymadım. Kurulum için gereken tüm aparatlar içerisinde mevcut. Fonksiyonları da gayet kullanışlı. İlk günümde az daha uyuyakalacaktım üstünde. Tavsiye ediyorum."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Oyun ve çalışma konforunu artıran Hawk koltuk günün fırsatı oldu! 2

Bu içerik 11 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Camper ayakkabıda kışa özel fiyat!

Camper ayakkabıda kışa özel fiyat!

 A101'e Bosch yapı market ürünleri geliyor!

A101'e Bosch yapı market ürünleri geliyor!

 Jack &Jones'tan Philips'e markalarda büyük indirim var!

Jack &Jones'tan Philips'e markalarda büyük indirim var!

 Performans canavarı Monster bilgisayarda büyük indirim!

Performans canavarı Monster bilgisayarda büyük indirim!

 Hırsızlık karşıtı XD Design sırt çantasının fiyatı düştü!

Hırsızlık karşıtı XD Design sırt çantasının fiyatı düştü!

Doktor onaylı Skechers Arch Fit 2.0 ayakkabılarda büyük fırsat!

Doktor onaylı Skechers Arch Fit 2.0 ayakkabılarda büyük fırsat!

 LEGO'nun yılbaşı figüründe kaçırılmayacak indirim!

LEGO'nun yılbaşı figüründe kaçırılmayacak indirim!

 Puma’nın en şık modelinde görülmedik fiyat!

Puma’nın en şık modelinde görülmedik fiyat!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
oyuncu koltuğu
İş birliği İçerikleri
Aile dostu HUAWEI tablet şu an en uygun fiyatta!

Aile dostu HUAWEI tablet şu an en uygun fiyatta!

Performans canavarı Monster bilgisayarda büyük indirim!

Performans canavarı Monster bilgisayarda büyük indirim!

Puma’nın en şık modelinde görülmedik fiyat!

Puma’nın en şık modelinde görülmedik fiyat!

A101'e Bosch yapı market ürünleri geliyor!

A101'e Bosch yapı market ürünleri geliyor!

LEGO'nun yılbaşı figüründe kaçırılmayacak indirim!

LEGO'nun yılbaşı figüründe kaçırılmayacak indirim!

Evde, ofiste herkesin favorisi...

Evde, ofiste herkesin favorisi...

Evde, ofiste herkesin favorisi...

Evde, ofiste herkesin favorisi...

ŞOK'a Columbia kol saatleri geliyor!

ŞOK'a Columbia kol saatleri geliyor!

Jack &Jones'tan Philips'e markalarda büyük indirim var!

Jack &Jones'tan Philips'e markalarda büyük indirim var!

Jack & Jones montta kısa süreli indirim başladı!

Jack & Jones montta kısa süreli indirim başladı!

Doktor onaylı Skechers Arch Fit 2.0 ayakkabılarda büyük fırsat!

Doktor onaylı Skechers Arch Fit 2.0 ayakkabılarda büyük fırsat!

BİM'e Jacobs kahve geliyor!

BİM'e Jacobs kahve geliyor!

BİM'e Jacobs kahve geliyor!

BİM'e Jacobs kahve geliyor!

Amerika'nın 1 numaralı çoklu pişiricisinde 1000 TL indirim!

Amerika'nın 1 numaralı çoklu pişiricisinde 1000 TL indirim!

Hırsızlık karşıtı XD Design sırt çantasının fiyatı düştü!

Hırsızlık karşıtı XD Design sırt çantasının fiyatı düştü!

Çok satanlarda birinci: Under Armour ayakkabı indirimde

Çok satanlarda birinci: Under Armour ayakkabı indirimde

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

PUMA ayakkabıda indirim başladı!

PUMA ayakkabıda indirim başladı!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Performans canavarı Monster bilgisayarda büyük indirim!

Performans canavarı Monster bilgisayarda büyük indirim!

Puma’nın en şık modelinde görülmedik fiyat!

Puma’nın en şık modelinde görülmedik fiyat!

A101'e Bosch yapı market ürünleri geliyor!

A101'e Bosch yapı market ürünleri geliyor!

LEGO'nun yılbaşı figüründe kaçırılmayacak indirim!

LEGO'nun yılbaşı figüründe kaçırılmayacak indirim!

Evde, ofiste herkesin favorisi...

Evde, ofiste herkesin favorisi...

ŞOK'a Columbia kol saatleri geliyor!

ŞOK'a Columbia kol saatleri geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Şehri ayağa kaldıran katliam girişimi! Bir yeğenini öldürdü, iki akrabasını yaraladı

Şehri ayağa kaldıran katliam girişimi! Bir yeğenini öldürdü, iki akrabasını yaraladı

Sarp arazide yaralanan göçmen kurtarıldı

Sarp arazide yaralanan göçmen kurtarıldı

Erzurum’da FETÖ/PDY üyesi 2 kişi yakalandı

Erzurum’da FETÖ/PDY üyesi 2 kişi yakalandı

Menteşe’de aykırı ışık ve abartı egzozdan bir araca 11 bin TL ceza

Menteşe’de aykırı ışık ve abartı egzozdan bir araca 11 bin TL ceza

Kırşehir’de kaçak alkol operasyonu: 62 litre kaçak alkol ele geçirildi

Kırşehir’de kaçak alkol operasyonu: 62 litre kaçak alkol ele geçirildi

Şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı

Şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.