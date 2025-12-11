Oyun ve çalışma konforunu artıran Hawk koltuk günün fırsatı oldu!

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Hawk Gaming Chair FAB V5 Oyuncu Koltuğu

Uzun süreli oturma deneyimlerinizi daha konforlu hale getirmeyi sağlayan Hawk Çalışma Koltuğu üst düzey bir çalışma deneyimi yaratıyor. Aslında bir oyun koltuğu olan ürün oyuncular gibi vaktini çoğunlukla oturan ya da bilgisayar başında geçirenler için pek çok harika özellik sunuyor. Koltuğun terlemeyi önleyen ve nefes alabilen özel dokuma kumaş yapısının yanında 3D hareketli kolları ve bel ile boyun desteğiyle uzun süreli kullanımda dahi rahatlık sağlıyor. Ayrıca, uzun kullanımlarda dayanıklılık sağlayan 60 DNs sünger sertliği ve 2 MM demir alaşımı ile FAB V5 her açıdan performans odaklı bir koltuk modelidir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünü uzun araştırmalar sonucu tercih ettim. Serinin en güzeli ve konforlusu fab v5 diyebilirim. Kurulum gayet basit kurulum kağıdı vidaları bakım seti bile gönderilmiş. Yanında kurulum için 3’lü alyan takımı bile gönderilmiş. Dışardan herhangi bir şeye ihtiyaç yok. Benim matkabım olduğu için sadece 10 dakikada kurulumu tamamladım. Oyuncu koltuğu alacak arkadaşlar kafanız modelde karışmasın model zaten belli. Konfor ve bel desteği mükemmel ötesi hiç düşünmenize gerek yok. Satıcı ve Amazona da çok teşekkürler sorunsuz alışveriş."

"Çok hızlı geldi. Kurulumu çok basit, şahsen ben 2. bir kişiye dahi ihtiyaç duymadım. Kurulum için gereken tüm aparatlar içerisinde mevcut. Fonksiyonları da gayet kullanışlı. İlk günümde az daha uyuyakalacaktım üstünde. Tavsiye ediyorum."

