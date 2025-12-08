Hırsızlığa karşı tam koruma sağlayan XD Design çantada çok iyi bir indirim başladı!

Günlük tempoda hem güvenliği hem de konforu aynı çantada bulmak artık çok kolay! Çünkü hırsızlık önleyici tasarımıyla teknolojik eşyalarınızı, belgelerinizi ve kişisel eşyalarınızı güvenle taşımanıza yardımcı olurken geniş iç hacmi, düzenleyici bölmeleri ve 16" uyumluluğu sayesinde iş, okul ya da seyahat fark etmeksizin gününüzün her anına uyum sağlayan XD Design sırt çantası kısa süreliğine indirimde. Fırsatı kaçırmamak için acele edin!

Şık, güvenli ve çok yönlü: XD DESIGN Bobby Soft Daypack 16" Uyumlu Hırsızlık Önleyici Günlük Sırt Çantası

XD DESIGN sırt çantasının iş, okul ya da seyahat için ihtiyaç duyduğunuz tüm eşyaları düzenli bir şekilde taşımanıza olanak tanıyan akıllı iç organizasyonu, korumalı 16” laptop bölmesi, termos/şişe gözü ve hızlı erişim sunan XD Design anahtarlıklı ön cebi ile günün her anında pratiklik sağlar. Hırsızlığa karşı kapaklı Fidlock Closure sistemi, gizli RFID korumalı arka cep ve döner kilitli YKK fermuarları sayesinde değerli eşyalarınızı güven içinde taşıyabilir, yoğun günlerde endişesiz hareket edebilirsiniz. 1200d rPET ve PU gibi yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen dayanıklı yapısı, 15 L kapasitesi ve 16 inç laptop uyumluluğuyla fonksiyonelliği ön plana alan Soft Daypack sırt çantası modern tasarımıyla da her durumda mükemmel bir yol arkadaşı!

Kullanıcılar ne diyor?

"XD Design zaten sağlam çantalar üretiyor. Bu ürün ise hem günlük kullanıma daha uygun hem de kalitesi çok iyi. Satıcı da çok hızlı kargoladı, teşekkür ediyorum."

"Harika ve çok sağlam parasını hak ediyor."

