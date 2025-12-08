Philips robot süpürgelerde anında 1000 TL indirim kampanyası başladı!

Kalitesiyle yıllardır güven veren Philips, temizlik rutinini zahmetsiz hale getiren robot süpürgeleriyle gündelik koşuşturmanın içinde zaman ve enerji kazandırıyor. Philips robot süpürgelerde sepette anında 1000 TL indirim fırsatından yaralanmak için tek yapmanız gereken almayı istediğiniz ürünü sepete eklemek, ödeme adımına geldiğinizde indirim otomatik olarak uygulanıyor.

Philips 5000 Serisi Islak Kuru Robot Süpürge

Eev temizliğini zahmetsiz hale getiren Philips robot süpürge, çift döner mop sistemi sayesinde kurumuş lekeleri, pati izlerini ve günlük kirleri kolayca siliyor; geniş su haznesi de tüm zeminlerde etkili bir ıslak temizlik sağlıyor. 10.000 Pa’lık emiş gücüyle görünmeyen tozları ve evcil hayvan tüylerini derinlemesine toplarken gelişmiş lazer navigasyonu sayesinde dağınık ortamlarda bile küçük engellere takılmadan işini yapıyor. Özel tasarlanmış fırçası saç dolanmasını önlediği için bakım derdi de en aza iniyor. HomeRun uygulamasıyla temizlik zamanlamasını ayarlamak, alanları belirlemek ve her detayı uzaktan yönetmek ise günlük hayatı ciddi anlamda kolaylaştırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Yoğun iş temposundan dolayı temizlik çok vaktimi çalıyordu 2 kedim var ona rağmen tüm temizlik sorunumu çözdü çok memnunum alın rahat edin.”

“Çekim gücü kuvvetli, günlük yapılan temizlik işlerine fazlasıyla yardımcı bir ürün. Uygulama sayesinde evin içerisindeki alanı hemen tanıdı. Çok kullanışlı, günlük ev işlerine katkısı olan ve her gün kullandığım bir ürün.”

Philips HomeRun 5000 Serisi Otomatik Boşaltma İstasyonlu Islak ve Kuru Robot Süpürge

Bu Philips robot süpürge, güçlü paspaslama sistemiyle inatçı lekeleri, çamurlu izleri ve günlük tozları tek seferde silen çift döner paspaslarıyla öne çıkıyor. 10.000 Pa motor gücü, hayvan tüylerini ve ince tozları rahatlıkla toplarken 70 güne kadar otomatik toz boşaltma özelliği sayesinde hazne boşaltma zahmeti tamamen ortadan kalkıyor. Gelişmiş lazer navigasyonuyla odaları detaylıca haritalandırarak mobilya altlarını ve köşeleri bile atlamadan temizleyen Philips robot süpürge, dolanmaz fırça yapısıyla da bakım süresini minimuma indirerek robotun her zaman yüksek performansta çalışmasını sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu robotu denediğimden beri temizlik gerçekten basit ve hızlı hale geldi! Aynı anda vakumlar ve yıkar, zeminlere zarar vermeden en inatçı kirleri bile temizler. Emiş gücü etkileyicidir: saç, toz ve kırıntılar anında kaybolur. Kendiliğinden boşaltma istasyonu çok uygun, her zaman boşaltma konusunda endişelenmem gerekmiyor. Pil uzun süre dayanır ve tüm evi tek bir turda temizler. Philips HomeRun uygulamasıyla her şeyi telefondan yönetiyorum.”

“Bu Philips robot süpürge beklentilerimi aştı. Aynı anda büyük bir güçle (10.000 Pa) süpürür ve paspaslar ve döner paspaslar zemini parlatır. Lazer navigasyon doğrudur ve engelleri kolayca önler. S-Bag® torbalı kendinden boşaltma sistemi çok pratiktir: tozla sıfır temas. Her şey uygulamadan kolayca kontrol edilir. Parmağınızı kaldırmadan evi temiz tutmak için harika bir müttefik!”

Philips 5000 Serisi Otomatik Boşaltma İstasyonlu Islak Kuru Robot Süpürge

Aynı anda hem süpürüp hem paspaslayarak evi baştan aşağı zahmetsizce temizleyen Philips robot süpürge, döner paspaslarıyla zorlu lekelerde bile etkili olurken 10.000 Pa gücündeki motoru evcil hayvan tüyünü, ince tozu ve gözle görülmeyen kirleri kolayca topluyor. 3L S-bag yapısına sahip otomatik boşaltma istasyonu sayesinde 70 gün boyunca toz haznesiyle uğraşmaya gerek kalmıyor; tamamen hijyenik ve pratik bir temizlik sunuyor. Dolanmaz fırçası saçların sarılmasını engelleyerek bakımı minimuma indirirken gelişmiş LiDAR teknolojisi ise oyuncak, ayakkabı gibi küçük nesneleri tanıyıp onlardan kaçınarak karanlıkta bile sorunsuz bir temizlik deneyimi gerçekleştiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu robot süpürge ve paspasdan memnunum, hayatımı değiştiriyor. Çalışma saatlerim boyunca yokluğumda temizliği yapması için sabit gün ve saatlerde planlıyorum. Geri döndüğümde zeminler temiz, bu beni büyük ölçüde temizlik işinden kurtarıyor.”

“Verimli ve şık olan bu elektrikli süpürgenin emiş gücü iyi ve köşelere gerçekten giriyor, yolu iyi takip ediyor, düzgün yıkıyor, iz bırakmıyor, harika, kullanımı ve kurulumu kolay ve fazla yer kaplamıyor, tasarımı da iyi düşünülmüş, tavsiye ederim!”

