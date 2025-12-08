Philips robot süpürgelerde anında 1000 TL indirim kampanyası başladı!

Kalitesiyle yıllardır güven veren Philips, temizlik rutinini zahmetsiz hale getiren robot süpürgeleriyle gündelik koşuşturmanın içinde zaman ve enerji kazandırıyor. Philips robot süpürgelerde sepette anında 1000 TL indirim fırsatından yaralanmak için tek yapmanız gereken almayı istediğiniz ürünü sepete eklemek, ödeme adımına geldiğinizde indirim otomatik olarak uygulanıyor.
Eev temizliğini zahmetsiz hale getiren Philips robot süpürge, çift döner mop sistemi sayesinde kurumuş lekeleri, pati izlerini ve günlük kirleri kolayca siliyor; geniş su haznesi de tüm zeminlerde etkili bir ıslak temizlik sağlıyor. 10.000 Pa’lık emiş gücüyle görünmeyen tozları ve evcil hayvan tüylerini derinlemesine toplarken gelişmiş lazer navigasyonu sayesinde dağınık ortamlarda bile küçük engellere takılmadan işini yapıyor. Özel tasarlanmış fırçası saç dolanmasını önlediği için bakım derdi de en aza iniyor. HomeRun uygulamasıyla temizlik zamanlamasını ayarlamak, alanları belirlemek ve her detayı uzaktan yönetmek ise günlük hayatı ciddi anlamda kolaylaştırıyor.
Bu Philips robot süpürge, güçlü paspaslama sistemiyle inatçı lekeleri, çamurlu izleri ve günlük tozları tek seferde silen çift döner paspaslarıyla öne çıkıyor. 10.000 Pa motor gücü, hayvan tüylerini ve ince tozları rahatlıkla toplarken 70 güne kadar otomatik toz boşaltma özelliği sayesinde hazne boşaltma zahmeti tamamen ortadan kalkıyor. Gelişmiş lazer navigasyonuyla odaları detaylıca haritalandırarak mobilya altlarını ve köşeleri bile atlamadan temizleyen Philips robot süpürge, dolanmaz fırça yapısıyla da bakım süresini minimuma indirerek robotun her zaman yüksek performansta çalışmasını sağlıyor.
Aynı anda hem süpürüp hem paspaslayarak evi baştan aşağı zahmetsizce temizleyen Philips robot süpürge, döner paspaslarıyla zorlu lekelerde bile etkili olurken 10.000 Pa gücündeki motoru evcil hayvan tüyünü, ince tozu ve gözle görülmeyen kirleri kolayca topluyor. 3L S-bag yapısına sahip otomatik boşaltma istasyonu sayesinde 70 gün boyunca toz haznesiyle uğraşmaya gerek kalmıyor; tamamen hijyenik ve pratik bir temizlik sunuyor. Dolanmaz fırçası saçların sarılmasını engelleyerek bakımı minimuma indirirken gelişmiş LiDAR teknolojisi ise oyuncak, ayakkabı gibi küçük nesneleri tanıyıp onlardan kaçınarak karanlıkta bile sorunsuz bir temizlik deneyimi gerçekleştiriyor.
