Jack Wolfskin'de kış indirimleri erken başladı!

Kış mevsiminde bir montun, poların ya da outdoor ayakkabının sadece iyi görünmesi değil, uzun yıllar kullanılabilecek sağlamlıkta olması da gerekiyor. İster işe giderken ani hava değişimlerine karşı korunmak isteyin ister trekking, kamp veya doğa yürüyüşü gibi aktivitelere uygun donanım arayın; hafiflik, dayanıklılık ve hava koşullarına uygun performans artık bir ihtiyaç. Siz de güvenilir bir markanın ürünlerini daha avantajlı fiyatlara almak istiyorsanız Jack Wolfskin indirimini kaçırmadan sepetlerinizi doldurun!

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Jack Wolfskin indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. Jack Wolfskin Terraquest Low M Erkek Yürüyüş Ayakkabısı

Doğa yürüyüşlerinde her adımda konfor arayanlar için tasarlanan hafif ve dayanıklı Terraquest Low M, tekstil ve sentetik üst kısmıyla ayağa rahatça uyum sağlarken kapalı hızlı bağcık sistemi hem pratik kullanım sunuyor hem de dış etkenlere karşı bağcıkları koruyor. VIBRAM mantar karışımlı EVA orta taban ve ECOSTEP dış taban, farklı zeminlerde yumuşak bir yürüyüş hissi oluşturmayı hedefliyor. ORTHOLITE iç tabanı ise uzun yürüyüşlerde ek yastıklama yaparak ayağı destekliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kalitesi ve rahatlığı müthiş. Tavsiye ederim.”

“Jack Wolfskin kalitesi, çok rahat, çok şık, sağlam.”

2. Jack Wolfskin Terraquest Low W Kadın Yürüyüş Ayakkabısı

Yürüyüşe yeni başlayanlar için hafifliği ve rahat yapısıyla ideal bir seçenek olan Terraquest Low W, Tekstil üst yüzeyi nefes alarak uzun süreli kullanımda konfor yaşatırken sentetik burun ve topuk detayları zorlu arazi koşullarında ek koruma veriyor. Gizli hızlı bağcık sistemi sayesinde ayakkabı ayağa kolayca uyuyor. VIBRAM ECOSTEP tabanda kullanılan ekstra yumuşak köpük ve ORTHOLITE iç taban bir araya gelerek daha esnek, daha yastıklı bir yürüyüş deneyimi yaratıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Burada göründüğünden daha şık bir ayakkabı, tabanı rahat ve konforlu. Tavsiye ederim.”

“Eşime aldım. Hafif bir ayakkabı, taban gerçekten rahat. Alacak olsam yine bu ayakkabıyı tercih ederiz.”

3. Jack Wolfskin Baiselberg Erkek Polar Ceket

Baiselberg Erkek Polar Ceket, soğuk havalarda hem günlük kullanımda hem de doğa yürüyüşlerinde sıcaklık arayanlar için pratik ve rahat bir seçenek. Yumuşak ve esneyebilen polar kumaşıyla hareket özgürlüğü verirken hızlı kuruyan ve nefes alabilen yapısı gün boyu konfor sağlıyor. Tek başına hafif bir üst katman olarak ya da bir kabuğun altında orta katman şeklinde kullanılabilen polar ceketin iki yan cebiyse küçük eşyaları taşımayı kolaylaştırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Vücudu tam sarıyor. Tam bedenimi aldım. Görseldekinden farkı yok.”

“Her zamanki gibi her şey harikaydı, emeği geçen herkese teşekkürler!”

4. Jack Wolfskin Baiselberg Kadın Polar Ceket

Baiselberg Kadın Polar Ceket, serin sabahlarda veya dışarıda geçirilen günlerde sıcak tutan hafif ve kullanışlı bir tercih olarak öne çıkıyor. Esnek ve yumuşak polar kumaşı vücudu sararak rahat bir his verirken nefes alabilir ve hızlı kurur yapısıyla tempolu aktivitelerde bile konforu garantiliyor. Dilerseniz tek başına dilerseniz orta katman olarak kullanılabiliyor ve iki yan cebiyle küçük eşyalar için pratik bir alan sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok kaliteli, uygun fiyatlı. Tam kalıp. İçi yumuşacık polar, dışı polar değil tüylenme yapmaz. Sıcak tutar.”

“Çok güzel ve kaliteli, aşırı sıcak tutuyor çok memnunum.”

5. Jack Wolfskin Dromoventure Ath Texapore Low Erkek Günlük Spor Ayakkabı

Dromoventure Ath Texapore Low, günlük kullanımda hafiflik ve sağlamlığı bir araya getiren esnek bir spor ayakkabı. Sentetik ve tekstil üst kısmı hem dayanıklı hem de konforlu bir yapı sunarken yastıklamalı EVA orta tabanı uzun günlerde ayağı desteklemeye odaklanıyor. Aşınmaya dayanıklı dış tabanı sayesinde şehir içinde veya hafif arazi koşullarında güvenli adımlar atacağınız ayakkabının hızlı bağcık sistemi ise giyip çıkarmayı oldukça kolay hale getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Harika ayakkabılar - rahat, hafif, iyi yapılmış, ayak parmaklarının etrafında dikiş yok, bu yüzden ayağınızı tahriş edecek hiçbir şey yok.”

“Mükemmel uyum ve mükemmel kalite.”

6. Jack Wolfskin Kadın Polar

Bu kadın Jack Wolfskin polar, soğuk günlerde hem sıcak tutan hem de hafif hissettiren pratik bir seçenek arayanlar için ideal. Nefes alabilen ve esnek yapısı sayesinde gün boyu rahat hareket ederken hızlı kuruyan kumaşı sayesinde anlık hava değişimlerinde bile konfor sunuyor. Yumuşak dokusu, pürüzsüz dış yüzeyi ve koku önleyici özelliğiyle günlük kullanımda ekstra rahatlık sağlarken iki yan cebiyle de küçük eşyaları taşımak kolaylaştırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Hediye aldım bedeni tam oldu. Kaliteli hafif ve kalın polar, dolabınızda olması gereken bir polar.”

“Güzel, sıcak, kalın polar kumaş, ağır değil ama sizi güzelce sıcak tutuyor. Her şey konfor odaklı, rengi de çok güzel.”

7. Jack Wolfskin Erkek Ather Down M Kuş Tüyü Mont

Ather Down M, soğuk kış günlerinde sıcacık tutan, kullanımı kolay ve hafif bir kuş tüyü mont arayanlar için oldukça pratik bir model. 700 dolgu doğal kuş tüyü sayesinde en sert sabahlarda bile iyi bir yalıtım yapıyor. Texashield Reused/Recycled Double Ripstop kumaşı hem dayanıklı hem de hafif yağışlara karşı koruma yapıyor. Modern tasarımı gereksiz detaylara girmeden işlevselliği öne çıkarırken ayarlanabilir kapüşonuyla değişken hava koşullarına uyum sağlıyor. Katlanıp kolayca saklanabilmesi de günlük kullanımda büyük avantaj!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok şık bir ceket. Giymesi rahat, rüzgar geçirmez ve harika görünüyor. Serin sonbahar günleri için mükemmel. Çok soğuk günlerde biraz daha kalın bir cekete geçmenizi öneririm ama sonuçta herkesin soğuk konusunda kendi tercihi vardır.”

“Sıcak tutuyor, şık duruyor ve yağmuru dışarıda tutuyor. Sonbahar, ilkbahar ve (çok soğuk olmayan) kış günleri için harika bir ceket. Hatta serin yaz geceleri için bile.”

8. Jack Wolfskin Prelight Pro Vent Low M Erkek Spor Ayakkabı

Çok işlevli yapısıyla günlük outdoor aktiviteleri için oldukça uygun olan Prelight Pro Vent Low M, açık havada tempolu yürüyüşler veya bisiklet sürme gibi aktivitelerde ayağını serin ve rahat tutmak için geliştirilmiş bir model. Hem üst hem de orta tabandaki havalandırma sistemi, zorlu anlarda bile içerideki ısıyı dengede tutuyor. TEXACHILL petek iç tabanı dokunulduğunda bile serinlik hissi verirken CROSSVENT orta tabandaki hava akış kanalları nefes alabilirliği artırıyor. Texaflow file üst yüzeyi güçlü ve hafif yapısıyla iyi bir hava akışı gerçekleştiriyor. VIBRAM tabanı ise sağlam yapısı ve iyi tutuşuyla farklı zeminlerde güvenli adımlar yaşatıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Güzel ayakkabı, harika renk, mükemmel kalite, çok rahat.”

“Bunların hafif günlük spor ayakkabılar olmadığını, daha çok yürüyüş ayakkabısı ile günlük ayakkabı arasında bir şey olduğunu anlamak önemli. Yine de giymesi rahat ve iyi havalandırma sağlıyor. Tavsiye ederim!”

9. Jack Wolfskin Alpgrat Kapüşonlu Erkek Polar Ceket

Alpgrat Kapüşonlu Erkek Polar Ceket, hem tek başına hem de dış kabuk altında kullanılabilen çok yönlü bir model. Esnek ve nefes alabilen polar kumaşı sayesinde yürüyüşlerde vücudu sıcak tutarken terlemeyi engelliyor. Tırmanış gibi daha tempolu aktivitelerde bile hafif yapısıyla hareketi kısıtlamıyor. Yıl boyunca farklı koşullarda kullanılabilecek bir yapıda olan bu ceket, iki yan cebiyle de günlük kullanımda pratiklik sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün çok güzel yaz biterken aldım, ama kumaşı ve esnekliği hoş. 1 beden büyük alabilirsiniz… Genel olarak M beden giymekteyim ama bu üründe L beden istemiştim çok güzel oldu.”

“180 cm-80 kg için ürün kol genişliği tam ancak vücut kısmı dar geldi. Dar kesim ve alt kısmı lastikli. Ceplerin iç kısmı file şeklide ve astarsız, kolay yırtılacak hissi veriyor. Fermuar tam kapalıyken kapüşon kaş üstünden dudak altına kadar tüm başı kapatıyor.”

10. Jack Wolfskin Terraventure Urban Low M Üniseks Outdoor Ayakkabı

Terraventure Urban Low M, hem şehirde hem de doğada rahatça kullanılabilecek esnek ve dayanıklı bir outdoor ayakkabısı. Sürdürülebilir VIBRAM dış tabanı ve EVA orta tabanı, her adımda iyi tutuş ve yastıklamayla uzun süreli yürüyüşlerde bile konfor veren ayakkabının üst kısmındaki nefes alabilen, su itici süet malzeme ise yağmurlu havalarda ayakları kuru tutmaya yardımcı oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu spor ayakkabılar hafif ve orta kış koşulları (15 cm'ye kadar kar kalınlığı ve bazı kaygan alanlar) için çok uygundur ve diş derinliği de oldukça derindir. Tabana Vibram eklenmesi, pürüzsüz/kaygan yüzeylerde daha iyi tutuş sağlar. Şimdiye kadar, onları giydiğimde ne kadar rahat hissettirdiklerinden çok memnunum: İyi oturuyorlar, parmak uçları etrafında çok rahatlar ve öne adım attığımda ayağıma iyi bir his veriyorlar.”

“Bu ikinci çiftim. Son derece rahat ve dayanıklı. Önceki çiftim neredeyse her gün giydiğimde iki yıl dayandı. (100 kilodan fazlayım.)”

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 5 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.