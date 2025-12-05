HABER

Batman’da trafik kazası: 1 yaralı

Batman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Batman’da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Batman’dan Hasankeyf karayolunda meydana geldi. Hasankeyf ilçesi yönüne gitmekte olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toldan çıkarak takla attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

kaza
