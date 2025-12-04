HABER

Adliyedeki büyük soygunla ilgili yeni gelişme: Yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Türkiye'nin konuştuğu adliye emanet bürosundaki büyük vurgunla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın avukatı, Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'nda yaşanan soygunun soygunun zanlılarından Kemal D.'nin avukatlığını üstlendi.

Türkiye, Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'nda yaşanan yaklaşık 147 milyon TL'lik soygunu konuşuyor. Adliyenin emanet bürosundan 25 kilgoram altın, 50 kilogram gümüş çalınmıştı. Olayla ilgili Emanet Bürosu çalışanları Erdal T. ve Kemal D. hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan araştırmada, Erdal T.'nin eşi Esma T. ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye gittiği belirlendi. Şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı.

BÜYÜK SOYGUN, SAVCI ENGİN'İN SÜRPRİZ DENETİMİYLE ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmayla ilgili ilginç detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Yenidoğan soruşturması Savcı Yavuz Engin'in, sorumluluğunda bulunan Adli Emanet Bürosu'nda sürpriz bir denetim yaptığı ve soygunun bu şekilde fark edildiği öğrenildi. Zanlıların Kasım ayında Adli Emanet Bürosu'nda 3-18 Kasım tarihlerinde yapılan rutin sevkiyat işleminin yoğunluğundan faydalandıkları, bu şekilde dikkat çekmeden market arabasıyla altın ve gümüşü adliyeden çıkarttıkları belirlendi.

KASADA BULUNAN ALTIN VE GÜMÜŞÜ ÇALDILAR

Edinilen bilgilere göre soyguncular, Emanet Bürosu'ndaki bir sonraki rutin denetimin 15 Ocak’ta yapılacağını ve bu tarihe kadar güvenlik kamera kayıtlarının zaman aşımına uğrayarak silineceğini hesap ederek hareket etti. Adli Emanet bürosundaki sevkiyatın yoğunluğundan yararlanan zanlılar, kasada bulunan altın ve gümüşü çaldı. Ancak Savcı Yavuz Engin’in rutin dışı yaptığı sürpriz denetim, tüm planı bozdu.

YENİDOĞAN ÇETESİ LİDERİ FIRAT SARI'NIN AVUKATI, SOYGUN ZANLISININ AVUKATLIĞINI ÜSTLENDİ

Olayla ilgili gözaltına Adli Emanet Bürosu sorumlusu Kemal D., bugün Asayiş Şube Müdürlüğü'nün işlemlerinin ardından, görev yaptığı Büyükçekmece Adliyesi'ne bu kez sanık olarak sevk edildi. Gözaltına alınan Kemal D.'nin avukatlığını, Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Matar üstlendiği öğrenildi. Zanlıları Kemal D. ve Erdal T.'nin birlikte çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA

