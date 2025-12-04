HABER

Soygun sonrası gündeme geldi! Mynet işin aslını ortaya çıkardı: Yenidoğan savcısı Yavuz Engin hakkında soruşturma mı açıldı?

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunun yankıları sürüyor. Olayla ilgili, adli emanetten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında da soruşturma başlatıldığı öne sürülmüştü. Mynet'in ulaştığı bilgiye göre; Yenidoğan savcısı olarak da bilinen Yavuz Engin hakkında soruşturma açıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor!

Mynet Özel Haber
Hazar Gönüllü

MYNET ÖZEL Türkiye İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nin adli emanetindeki soygunu konuşuyor. Adli emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüş çalınmıştı.

YENİDOĞAN SAVCISI YAVUZ ENGİN HAKKINDA SORUŞTURMA İDDİASI

Türkiye'nin bebek katili yenidoğan çetesini çökerten savcı olarak tanıdığı Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında da olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öne sürüldü.

HSK'NIN SORUŞTURMA BAŞLATTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSK) adli emanetten sorumlu olan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlattığı öne sürüldü.

MYNET GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Mynet'in ulaştığı bilgiye göre savcı Yavuz Engin hakkındaki soruşturma iddiası gerçek değil.

Yavuz Engin hakkında HSK veya bakanlık tarafından soruşturma açılmadığı öğrenildi.

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASIYLA TANINMIŞTI

Yavuz Engin “Yenidoğan Çetesi” soruşturmasında savcı olarak davayı açan, kamuoyunda “bebek ölümleri çetesi” iddialarını gündeme getiren ve soruşturma sürecinde kendisine yöneltilen tehditlere rağmen görevini sürdüren kilit isim olarak biliniyor.

