SON DAKİKA | Büyükçekmece'nin ardından Adalar Adliyesi'nde de soygun! Silahları çalıp satıyormuş

Son dakika... Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 147 milyonluk soygun olayının ardından yeni bir adliye soygunu haberi daha geldi. Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait Suç Eşyası ve Emanet Deposu'ndaki denetimlerde 12 adet silahın kayıp olduğu belirlendi. Silahların, İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı'nda incelemede mi olduğuna ilişkin yazı gönderildi. Kayıp silahlardan 3'ünün yeniden incelemeye alındığı ortaya çıktı. İnceleme sonucu zabıt katibinin silahları satmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Doğukan Akbayır

Son dakika haberi: Bu silahlardan ikisinin 2 Ekim 2023'te Emanet İşlemleri Bürosunda Zabıt katibi olarak görev yapan "U.E." isimli kişinin üzerinden temin edildiği, bir diğerinin ise terör ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen bir soruşturma sırasında şüpheli başka bir şahsın ikametinde bulunduğu öğrenildi.

SİLAHLARI EMANETTEN ÇIKARIP SATTIĞI BELİRLENDİ

Yapılan araştırmada U.E.'nin, daha önce Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet İşlemleri Bürosu'nda zabıt katibi olarak görev yaptığı ve halen aynı başsavcılık bünyesinde çalışmaya devam ettiği tespit edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Zabıt Katibi U.E., görevli olduğu dönemde gözetimi ve sorumluluğu altında bulunan silahları usulsüz şekilde emanet dışına çıkardığı iddiasıyla 26 Kasım'da gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

KAYIP SİLAHLAR BULUNAMADI

Emanetten silahları usulsüz şekilde çıkardığı ve sattığı tespit edilen zabıt katibi U.E.'nin ikametinde yapılan aramada kayıp 9 silah ise bulunamadı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın genişletilerek sürdüğü öğrenildi.

