Tamir ettiği bacayı kontrol için çatıya çıktı, 5 katlı binadan zemine düştü

Ümit Akın, tamir ettiği bacayı kontrol etmek için çıktığı binanın çatısından bir anda dengesini kaybetti ve bu onun sonu oldu. Erzurum’un Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Gökdeniz Sokak’ta meydana gelen olayda; Ümit Akın tamir ettiği bacayı kontrol etmek için bir sonraki gün beş katlı apartmanın çatısına çıktı. Bacayı kontrol eden adam bir anda dengesini kaybederek kaymaya başladı. Çatıda tutunacak bir yer arama telaşındaki Ümit Akın, tüm çabasına rağmen zemine düştü. Olay sonrası yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahale sonrası Ümit Akın, Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın meydana geldiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır