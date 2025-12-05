Bursa’da silah operasyonu: 41 şüpheliye adli işlem

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezi ve Yenişehir ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. 41 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ve çeşitli suç unsuru materyaller ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 41 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyet, yasa dışı silahlanmayla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır