ABD'den Suriye'ye Hizbullah'a silah sevkiyatını engellediği için tebrik

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, "Suriye güvenlik güçlerini, son dönemde birden fazla silah sevkiyatını engelledikleri için tebrik ediyoruz. Bu sevkiyatlar Hizbullah'a ulaşacaktı" dedi.

ABD ordusu, Suriye güvenlik güçlerinin yakın zamanda Lübnan'da Hizbullah'a yönelik silah sevkiyatlarını durdurduğuna ilişkin bir açıklama yayımladı.

"BU SEVKİYATLAR HİZBULLAH'A ULAŞACAKTI"

Sosyal medyadan yayımlanan açıklamada silah sevkiyatlarına yönelik faaliyetlere ilişkin ayrıntılar verilmezken, ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper Suriyeli yetkilileri tebrik ederek, "Suriye güvenlik güçlerini, son dönemde birden fazla silah sevkiyatını engelledikleri için tebrik ediyoruz. Bu sevkiyatlar Hizbullah'a ulaşacaktı. ABD ve bölgedeki ortaklarımız, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını sağlama ve Orta Doğu genelinde barışı ve istikrarı koruma konusunda ortak bir çıkara sahiptir" dedi.

(İHA)

05 Aralık 2025
05 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
