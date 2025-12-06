Güvercin kümesinde ekmekle suyla beslenmiş... Utancın fotoğrafı! 12 yaşındaki Adnan'ı yıllarca kimse farketmemiş

Türkiye'nin gündemine Ankara'da yaşanan insanlık dramı oturdu. 12 yaşındaki engelli Adnan, amcası tarafından bir güvercin kafesine kapatıldı. Yıllarca güvercin kafesinde tutulan küçük çocuğu, komşuları fark etti.

KÜMESE GİRİP İNSANLIK DRAMINI GÖRÜNTÜLEDİ

Ankara Abisi Derneği Başkanı Yasin Oyanık vicdanları sızlatan olayı ortaya çıkardı ve kümese girip yaşanan insanlık dramını görüntüledi.

BELDEN AŞAĞISI TUTMUYOR

Belden aşağısı tutmayan Adnan'ın görüntüsü ise yürekleri sızlattı. Babası ölen, annesi terkedip giden Adnan hayatında hiç okula gitmemiş.

GÜVERCİN KAFESİNDE EKMEK VE SU VERİYORMUŞ

Öz amcası ise onu bir güvercin kafesine kapatmış, yaşaması için kuru ekmek ve su vermiş.

BU NASIL VİCDANSIZLIK

Adnan’ın yattığı yerin ne kapısı var, ne duvarı. Eski bir muşamba duvar olmuş. Kuş pisliği rutubetle karışmış korkunç bir koku salgılıyor. Üstelik buz gibi de soğuk.

Ankara Abisi Derneği Başkanı Yasin Oyanık'ıkn görüntülediği olay sonrası ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çocuğun amcası ise olay yerinden kaçarken, şahsı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Çocuğun sağlık kontrollerinin yapılması ve güvenli bir ortama yerleştirilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli çocuğa sahip çıktı.

‘TÜRKİYE AYAĞA KALKMALI’

Sözcü'de yer alan habere göre; yaşanan dram, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen tarafından TBMM gündemine taşındı. Esen, “Bu çocuk nasıl fark edilmedi? Devlet bu çocuğu koruyamıyorsa bunun hesabı verilmelidir. Türkiye ayağa kalkmalı” dedi.

Esen, sosyal hizmetlerden eğitim müdürlüğüne kadar birçok kurumun sorumluluğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“İnanılmaz bir olay. Bir çocuk güvercin kafesinde bulunuyor; ona reva görülen yer bir kümes. Kuru ekmek ve suyla besleniyor. Kimse ilgilenmemiş. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu çocuğa ulaşamamış. Okul çağını geçeli beş yıl olmuş; Milli Eğitim Bakanlığı takibini yapmamış. Sağlık Bakanlığı aramamış. Mahallenin bekçileri, kolluk güçleri, muhtarı nerede? Bir çocuk çaresiz bırakılmış.”