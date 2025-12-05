Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Olay, 3 Aralık'ta meydana geldi. İddiaya göre, evlerini satan Erdol G. ile satış işlemini yapan emlakçı arasında komisyon tartışması yaşandı. Emlakçı, satıştan alması gereken 10 bin liralık komisyonun ödenmediğini öne sürerek baba Erdol G.'yi aradı. Ailenin büyük oğlu Mustafa G. ise komisyonu ödediğini söyledi. Komisyonun ödenmediğini iddia eden emlakçı, bir süre sonra baba ve iki oğlunun işlettiği markete geldi. Müşteri gibi davranarak alışveriş yapan saldırgan, kasanın bulunduğu bölüme gelip bir müşterinin arkasında bekledi.

AĞIR YARALANDI

Ardından belinden çıkardığı silahla kasada duran Erdol G.'nin küçük oğlu Furkan G.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Furkan G., boynundan vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan, olay sonrası etrafa ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Furkan G., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

