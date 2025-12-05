HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

İstanbul Bağcılar'da Erdol G.'nin evini satan emlakçı, satış komisyonu olan 10 bin liranın ödenmediği gerekçesiyle Erdol'un oğlu Furkan G.'yi çalıştığı markette silahla vurdu. Mermilerin isabet ettiği 21 yaşındaki genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin tedavisi devam ediyor.

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Olay, 3 Aralık'ta meydana geldi. İddiaya göre, evlerini satan Erdol G. ile satış işlemini yapan emlakçı arasında komisyon tartışması yaşandı. Emlakçı, satıştan alması gereken 10 bin liralık komisyonun ödenmediğini öne sürerek baba Erdol G.'yi aradı. Ailenin büyük oğlu Mustafa G. ise komisyonu ödediğini söyledi. Komisyonun ödenmediğini iddia eden emlakçı, bir süre sonra baba ve iki oğlunun işlettiği markete geldi. Müşteri gibi davranarak alışveriş yapan saldırgan, kasanın bulunduğu bölüme gelip bir müşterinin arkasında bekledi.

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu 1

AĞIR YARALANDI

Ardından belinden çıkardığı silahla kasada duran Erdol G.'nin küçük oğlu Furkan G.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Furkan G., boynundan vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan, olay sonrası etrafa ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Furkan G., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu 2

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

05 Aralık 2025
05 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Edirne! Yurt dışına kaçmak istediler, yakalandılarYer: Edirne! Yurt dışına kaçmak istediler, yakalandılar
Gaziantep'te taciz, darp ve tehdit iddiası! 3 kişi tutuklandıGaziantep'te taciz, darp ve tehdit iddiası! 3 kişi tutuklandı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bağcılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
11. Yargı Paketi komisyondan geçti!

11. Yargı Paketi komisyondan geçti!

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltında

Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltında

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyon listesinden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyon listesinden kaldırıldı

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.