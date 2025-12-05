Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 25 öğrenci hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesindeki Beyazkuyu İlk ve Ortaokulunda yaşandı. İddiaya göre, öğle arası okulda dağıtılan sandviç ekmek ile çorbadan içen 25 öğrenci rahatsızlandı.

ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER HASTANELİK OLDU

Öğretmenler, öğrencilerin mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine okula, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince ambulanslara alınan 25 öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

