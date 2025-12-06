40 ilde yağış: Hava 9 derece birden soğuyacak! Meteoroloji'den 8 kente sarı ve turuncu alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batu Karadeniz(Sinop hariç) Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla'nın kıyı Kesimleri, Antalya, Kahramanmaraş, Mersin çevreleri, Isparta'nın güney kesimleri, Adana'nın kuzey ve batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul'da hafta sonu hava 9 derece birden soğuyacak.
Yağışların; Muğla'nın kıyı Kesimleri, Antalya, Kahramanmaraş, Mersin çevreleri, Isparta'nın güney kesimleri, Adana'nın kuzey ve batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MGM Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, Mersin ve İzmir'i sarı; Muğla'yı ise turuncu kodla uyardı.
Yağış beklenen diğer iller şu şekilde:
Denizli, Çanakkale, Kırklareli, Afyonkarahisar, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Konya, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Çankırı, Niğde, Yozgat, Karaman, Kırıkkale, Nevşehir, Aksaray, Bolu, Amasya, Malatya, Kilis, Adıyaman, Şırnak, Batman, Siirt, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep.
Okuyucu Yorumları 0 yorum