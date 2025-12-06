HABER

Tuzla'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Tuzla'da içerisinde kauçuk ve karton olduğu öğrenilen fabrikada, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Tuzla'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Doğukan Akbayır

Yangın, saat 07.30 sıralarında Tuzla Tepeören Mahallesi’ndeki bir kauçuk fabrikasında meydana geldi. Fabrika içerisinde henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm alanı sardı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tuzla da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı 1

KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yoğun çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Tuzla da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı 2

Yükselen siyah dumanlar havadan da görüntülendi.

Tuzla da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı 3

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

