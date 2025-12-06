CHP'nin A Takımı belli oldu! MYK'ya 7 yeni isim

CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu. Yeni belirlenen listede 7 yeni kişinin olması dikkat çekti.
1- Genel Sekreter: Selin Sayek Böke
2- Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin
3- Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
4- İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat
5- Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek
6- Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut
7- Seçim İşleri: Gül Çiftçi
8- Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen
9- Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rizvanoğlu
10- İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu
11- Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan
12- Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan
13- Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz
14- İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu
15- İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK'lar: Bihlun Tamaylıgil
16- Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu
17- Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay
18- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre
CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda seçilen 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK), İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer yeniden başkan seçilirken, başkan yardımcısı Ayça Akpek Şenay, sekreter ise Deniz Çakır oldu.
YDK, 9 Ocak’ta toplanacak.
