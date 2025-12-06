HABER

CHP'nin A Takımı belli oldu! MYK'ya 7 yeni isim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında düzenlenen Parti Meclisi toplantısı tamamlandı. CHP'nin yeni MYK'sı da toplantıda belirlendi. Yeni listede 7 yeni isim var.

Doğukan Akbayır

CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu. Yeni belirlenen listede 7 yeni kişinin olması dikkat çekti.

İŞTE YENİ MYK

1- Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

2- Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin

3- Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

4- İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat

5- Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek

6- Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut

7- Seçim İşleri: Gül Çiftçi

8- Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen

9- Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rizvanoğlu

10- İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu

11- Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan

12- Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan

13- Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz

14- İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu

15- İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK'lar: Bihlun Tamaylıgil

16- Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu

17- Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay

18- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

YDK'DA İLK TOPLANTIDA SEÇİM YAPILDI

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda seçilen 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK), İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer yeniden başkan seçilirken, başkan yardımcısı Ayça Akpek Şenay, sekreter ise Deniz Çakır oldu.

YDK, 9 Ocak’ta toplanacak.

