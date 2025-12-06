HABER

Mersin’de son bir ayda bin 50 şüpheli gözaltına alındı

Mersin’de kasım ayı boyunca il genelinde yürütülen asayiş uygulamalarında 189 bin 971 kişi sorgulandı, bin 50 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzur ile güvenliğinin en üst seviyede tutulması amacıyla kasım ayı boyunca il genelinde geniş kapsamlı uygulamalar gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerinin koordinesinde yapılan çalışmalarda 189 bin 971 kişi sorgulandı, bin 50 şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerde 90 ruhsatsız tabanca, 27 tüfek, 1452 gram uyuşturucu, 1195 sentetik hap, 160 litre kaçak alkol ve 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 bin 25 kişi yakalandı. Bunlardan 454’ü cezaevine teslim edildi, diğerleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik uygulamalarında ise 42 bin 978 motosiklet kontrol edildi, 13’ünün çalıntı olduğu tespit edildi ve 10 araç trafikten men edildi. Ayrıca 309 kişiye toplam 921 bin 972 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri, "Mersin’in güvenliği için çalışmalarımız aralıksız sürecek" açıklamasında bulundu. Kaynak: İHA

