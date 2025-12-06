HABER

SON DAKİKA | Osmaniye'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi: Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsü kaza yaptı. Korkunç kazada otobüs, TIR'a arkadan çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

SON DAKİKA | Osmaniye'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Korkunç kaza, saat 05.00 sıralarında Adana- Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, aynı güzergahta TIR'a çarptı.

SON DAKİKA | Osmaniye de yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var 1

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA | Osmaniye de yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var 2

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

TRAFİĞE KAPATILDI

Otoyolun Gaziantep yönü kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.

SON DAKİKA | Osmaniye de yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var 3

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA | Osmaniye de yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var 4

Kaynak: İHA

