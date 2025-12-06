SON DAKİKA | Osmaniye'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Korkunç kaza, saat 05.00 sıralarında Adana- Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, aynı güzergahta TIR'a çarptı.
Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Otoyolun Gaziantep yönü kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
