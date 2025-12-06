HABER

Gözaltındaki spikerler serbest mi kalacak? Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu ATK'ye sevk edildi

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan spikerler Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu geceyi adliyede geçirirken; gece yarısında ise adliyedeki ifadelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna (ATK) sevk edildi. Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu serbest mi kalacak? sorusunun yanıtı ise gün içinde belli olacak.

Devrim Karadağ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

ÜNLÜ SPİKERLER GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda televizyon ekranlarında boy gösteren ünlü spikerler Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındı.

GECEYİ ADLİYEDE GEÇİRDİLER

Ünlü spikerler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

ATK'YE SEVK EDİLDİLER

Savcılıkta ifade veren şüpheliler, daha sonra ATK'ye sevk edildi.

SERBEST Mİ BIRAKILACAKLAR?

Şüphelilerin, ATK'deki işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.

