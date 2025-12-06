HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Prof. Dr. Naci Görür 'Olursa felaket olur' diyerek uyardı!

Balıkesir'de haftalar boyunca devam eden depremler son dönemde duruldu. Türkiye'nin en büyük gerçeklerinden biri olan deprem konusu son dönemde deprem olmamasıyla birlikte konuşulmamaya başladı. Prof. Dr. Naci Görür'den de konuyla ilgili korkutan bir açıklama geldi. 'Olursa felaket olur' ifadelerinde bulunan Görür paylaşımında, "Ülkemizde depremler yaklaşık 14 milyon senedir devam ediyor ve daha milyonlarca sene devam edecek." dedi.

Prof. Dr. Naci Görür 'Olursa felaket olur' diyerek uyardı!
Doğukan Akbayır

Geçtiğimiz döneme nazaran son dönemde yurtta oldukça az deprem meydana geliyor. Haliyle deprem konusu vatandaşın da ana gündem maddesi olmaktan çıktı. Ancak deprem, Türkiye'nin en önemli gerçeklerinden birisi. Prof. Dr. Naci Görür de konuyla alakalı kritik bir uyarıda bulundu. İşte detaylar!

Prof. Dr. Naci Görür Olursa felaket olur diyerek uyardı! 1

"OLURSA FELAKET OLUR"

Görür'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler şöyle:

"Bugünlerde depremler pek olmuyor ve konuşulmuyor. İşte böyle zamanlar tam deprem konuşulacak ve önlem alıncak zamanlar. Ülkemizde depremler yaklaşık 14 milyon senedir devam ediyor ve daha milyonlarca sene devam edecek. Yani anlayacağınız ebedi ve ezeli. Bırakın deprem olacak mı olmayacak mı, nerede olacak, ne zaman olacak, nasıl olacak diye sormayı. Kabul edelim artık ülkemizin coğu yerinde deprem olur. Olursa felaket olur. İnsanımız ölmesin artık, yazıktır, günahtır. O halde deprem konuşmayı, çaka satmayı bir kenara bırakalım artık. DEPREM DİRENÇLİ KENTLER NASIL İNŞA EDİLİRİ KONUŞALIM. Bu işi yapmak basit: Deprem kentlerimizin yönetim, halk, altyapı, yapı stoku , ekosistem-çevre ve ekonomiyi deprem dirençli yapalım. Bunu ancak hükümet, yerel yönetim ve halk bir araya gelirse başarabiliriz."

Prof. Dr. Naci Görür Olursa felaket olur diyerek uyardı! 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafik polisin sözleri gündem oldu! Açığa alındıTrafik polisin sözleri gündem oldu! Açığa alındı
Tuzla'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladıTuzla'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
deprem naci görür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.