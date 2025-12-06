Prof. Dr. Naci Görür 'Olursa felaket olur' diyerek uyardı!

Geçtiğimiz döneme nazaran son dönemde yurtta oldukça az deprem meydana geliyor. Haliyle deprem konusu vatandaşın da ana gündem maddesi olmaktan çıktı. Ancak deprem, Türkiye'nin en önemli gerçeklerinden birisi. Prof. Dr. Naci Görür de konuyla alakalı kritik bir uyarıda bulundu. İşte detaylar!

"OLURSA FELAKET OLUR"

Görür'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler şöyle:

"Bugünlerde depremler pek olmuyor ve konuşulmuyor. İşte böyle zamanlar tam deprem konuşulacak ve önlem alıncak zamanlar. Ülkemizde depremler yaklaşık 14 milyon senedir devam ediyor ve daha milyonlarca sene devam edecek. Yani anlayacağınız ebedi ve ezeli. Bırakın deprem olacak mı olmayacak mı, nerede olacak, ne zaman olacak, nasıl olacak diye sormayı. Kabul edelim artık ülkemizin coğu yerinde deprem olur. Olursa felaket olur. İnsanımız ölmesin artık, yazıktır, günahtır. O halde deprem konuşmayı, çaka satmayı bir kenara bırakalım artık. DEPREM DİRENÇLİ KENTLER NASIL İNŞA EDİLİRİ KONUŞALIM. Bu işi yapmak basit: Deprem kentlerimizin yönetim, halk, altyapı, yapı stoku , ekosistem-çevre ve ekonomiyi deprem dirençli yapalım. Bunu ancak hükümet, yerel yönetim ve halk bir araya gelirse başarabiliriz."