Trafik polisinin cadde ortasındaki konuşma gündem oldu! Açığa alındı, yeni paylaşım geldi

Eskişehir'de kaydedilen görüntülerde bir trafik polisi, cadde ortasında bir anda konuşma yapmaya başladı. Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili eleştirilerde bulunan polis memurunun görüntüsü sosyal medya bir anda gündem oldu.

EMENİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Trafik polisinin hızla yayımlanan görüntüleri sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

Emniyet'in resmi X hesabından yapılan açıklamada polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığı ve konu hakkında inceleme başlatıldığı ifade edildi.

"Bazı sosyal medya hesaplarında Eskişehir ilinde görevli bir Polis Mensubuna ait görüntülerin paylaşılması üzerine konu hakkında derhal inceleme başlatılmıştır.

Polis Memuru görevden uzaklaştırılarak konunun tüm yönleriyle araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğümüzce Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

POLİS MEMURUNDAN PAYLAŞIM: "ONUR DUYARIM"

Açpıa alınan trafik polisinden ise karar sonrası yeni bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan trafik polisi “Adım ‘Onur’ gibi onur duyarım. Onur belgemdir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti! Yaşasın büyük Türk milleti!” ifadelerine yer verdi.