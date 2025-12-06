HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Trafik polisinin cadde ortasındaki konuşma gündem oldu! Açığa alındı, yeni paylaşım geldi

Eskişehir'de bir trafik polisinin cadde ortasında yaptığı konuşma gündem yarattı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde polis memurunun 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili eleştiride bulunduğu görüldü. Bir anda yayılan görüntüler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Söz konusu polisin açığa alındığı belirtilirken; polis memurundan dikkat çeken yeni bir paylaşım geldi.

Trafik polisinin cadde ortasındaki konuşma gündem oldu! Açığa alındı, yeni paylaşım geldi
Devrim Karadağ

Eskişehir'de kaydedilen görüntülerde bir trafik polisi, cadde ortasında bir anda konuşma yapmaya başladı. Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili eleştirilerde bulunan polis memurunun görüntüsü sosyal medya bir anda gündem oldu.

EMENİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Trafik polisinin hızla yayımlanan görüntüleri sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

Emniyet'in resmi X hesabından yapılan açıklamada polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığı ve konu hakkında inceleme başlatıldığı ifade edildi.

"Bazı sosyal medya hesaplarında Eskişehir ilinde görevli bir Polis Mensubuna ait görüntülerin paylaşılması üzerine konu hakkında derhal inceleme başlatılmıştır.

Polis Memuru görevden uzaklaştırılarak konunun tüm yönleriyle araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğümüzce Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Trafik polisinin cadde ortasındaki konuşma gündem oldu! Açığa alındı, yeni paylaşım geldi 1

POLİS MEMURUNDAN PAYLAŞIM: "ONUR DUYARIM"

Açpıa alınan trafik polisinden ise karar sonrası yeni bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan trafik polisi “Adım ‘Onur’ gibi onur duyarım. Onur belgemdir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti! Yaşasın büyük Türk milleti!” ifadelerine yer verdi.

Trafik polisinin cadde ortasındaki konuşma gündem oldu! Açığa alındı, yeni paylaşım geldi 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tuzla'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladıTuzla'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Prof. Dr. Naci Görür 'Olursa felaket olur' diyerek uyardı!Prof. Dr. Naci Görür 'Olursa felaket olur' diyerek uyardı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
polis Eskişehir emniyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.