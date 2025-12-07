İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız: "Bu Şehir Bizim Şehrimiz, Biz İstanbul ‘un Emniyetiyiz"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Biz bu kutsal göreve İstanbul'u n huzuru anlayışıyla başladık. Bu emaneti korumak için yola çıktık" dedi.

YILDIZ: "KARANLIĞA MEYDAN OKUDUK"

Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Biz bu kutsal göreve İstanbul'un huzuru anlayışıyla başladık. Bu emaneti korumak için yola çıktık. Karanlığa meydan okuduk. Gençlerimizin gözündeki umudu ve istikbali koruduk.

Yasa dışı kazanca, dolandırılığa ve siber tehditlere izin vermedik. Fedakarlıklarıyla bize yol gösteren kahramanlarımızdan aldığımız görevle 365 gün görevdeydik. Bu Şehir Bizim Şehrimiz, Biz İstanbul‘un Emniyetiyiz"