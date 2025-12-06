Yer: Kayseri! İş arkadaşı tarafından evde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Fikir Sokak’ta bulunan bir binada meydana gelen olayda, K.D. beraber yaşadığı iş arkadaşı tarafından evde hareketsiz halde yatarken bulundu.

İHBAR ÜZERİNE POLİS OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede K.D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından K.D.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır