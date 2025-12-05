Engelli çocuğu yıllarca kümeste tutmuş! Ankara'da infial yaratan olay

Vicdanları sızlatan çocuk istismarının adresi Ankara oldu. 11 yaşındaki engelli bir çocuğun, amcası tarafından yıllarca güvercin kümesinde tutulduğu belirlendi.

KOMŞULAR FARK ETTİ

Belden aşağısı felç olan ve babasını kaybetmiş, annesi ise evi terk etmiş çocuğun akıl almaz dramı, komşuların ihbarı üzerine ortaya çıktı.

Çocuğun uzun süredir kümeste tutulduğunu fark eden komşular, durumu yetkililere bildirerek yardım çağrısında bulundu.

AMCASI OLAY YERİNDEN KAÇTI

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çocuğun amcası ise olay yerinden kaçarken, şahsı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Olayın duyulmasıyla birlikte sosyal medyada büyük tepki oluştu. "Ankara Abisi" olarak bilinen sosyal medya fenomeni, çocuğa sahip çıktığını duyurdu ve gerekli destek süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Çocuğun sağlık kontrollerinin yapılması ve güvenli bir ortama yerleştirilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli çocuğa sahip çıktı.Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır