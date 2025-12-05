HABER

Hatay'dan denize açılan balıkçıdan günlerdir haber alınamıyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde teknesiyle denize açılan balıkçıdan 3 gündür haber alınamıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, teknesini bulup limana getirdikleri kayıp balıkçıyı bulmak için arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Samandağ ilçesinde yaşayan Refik Sahiloğulları, 3 gün önce sabah saatlerinde Kapısuyu Mahallesi Çevlik sahilinden teknesiyle denize açıldı. Balık avlamak için denize açılan Sahiloğulları’na ait tekne, başka bir balıkçı tarafından boş halde bulundu. Teknenin boş olduğunu gören balıkçı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, güvenlik botları, dalış timleri ve kıyı ekipleriyle Sahiloğulları’nı bulmak için geniş çağlı arama çalışması başlattı. Ekiplerin arama çalışmalarında henüz bir bulguya rastlanmazken, çalışmalar aralıksız sürüyor.

3 gündür Sahiloğulları’ndan gelecek umutlu haberi bekleyen arkadaşı Ayhan Özkan, kaybolan balıkçı arkadaşlarının bulunmasını istediklerini söyledi. Özkan, "2 gündür balıkçı yakınımız kayıp oldu. Kaybolduğu zaman yalnızdı. Normalde denize açıldığında yalnız çıkmazdı. Yanındaki arkadaşı hastalandığı için o gün gidemedi. Arkadaşı önce ’Geleceğim’ demiş ama sonra rahatsızlanınca gidemedi. Kaybolan Refik de akşam yemeğini çıkarmak için limana yakın ve gözle görülür bir yerde denize açıldı. Balık avladığı sırada ne olduğunu bilemedik. Sahil Güvenlik ekipleri bizleri aradığı zaman durumu anladık. Hemen limana geldik, ailesi perişan halde. Herhangi bir bulguya ulaşılmadı. Yetkililerden ricamız bu olaya biraz daha ehemmiyet verilmesi ve üstüne gidilmesini istiyoruz. Kaybolan Refik kardeşimizin canlı veya söylemek istemiyorum cansız bulunmasını istiyoruz" dedi.

