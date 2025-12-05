Otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç yaralandı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Çorlu Park mevkiinde meydana geldi. Cumhuriyet Parkı yönüne seyreden A.D.’nin kullandığı 34 DLJ 467 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen R.Ö. idaresindeki 59 AGZ 951 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü A.D. ve arkasındaki B.S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı gören çevredeki bir vatandaş, "3 motosiklet olarak seyrederken, arkadaş biraz hızlandı ve otomobili sollama yapmak isterken yandan çarpıp devrildi" dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA