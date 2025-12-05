HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç yaralandı

Tekirdağ Çorlu’da otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç yaralandı.

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç yaralandı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Çorlu Park mevkiinde meydana geldi. Cumhuriyet Parkı yönüne seyreden A.D.’nin kullandığı 34 DLJ 467 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen R.Ö. idaresindeki 59 AGZ 951 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü A.D. ve arkasındaki B.S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç yaralandı 1

Kazayı gören çevredeki bir vatandaş, "3 motosiklet olarak seyrederken, arkadaş biraz hızlandı ve otomobili sollama yapmak isterken yandan çarpıp devrildi" dedi.

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç yaralandı 2

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç yaralandı 3

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç yaralandı 4

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya’da jandarmadan 3 eve uyuşturucu baskınıAntalya’da jandarmadan 3 eve uyuşturucu baskını
Elmalı’da jandarmadan uyuşturucu baskınıElmalı’da jandarmadan uyuşturucu baskını

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.