Yer Hatay… Karısını baltayla öldürüp, banyoya gömdü! Kayıp ihbarı ortaya çıkardı

Hatay’ın Erzin ilçesinde 77 yaşındaki Bekir Sarıkaya, 61 yaşındaki eşi Meliha Sarıkaya'yı baltayla öldürüp, evinin banyosuna gömdü. Kan donduran olay, Meliha S.'den haber alamayan yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasıyla ortaya çıktı. Sarıkaya'nın çelişkili ifadeler vermesi üzerine evde inceleme yapan jandarma, kan izlerini ve banyonun kazıldığını tespit edince dehşete düşüren olayın detaylarına ulaşmayı başardı.

Hatay’ın Erzin ilçesinde Bekir Sarıkaya, eşi Meliha Sarıkaya'yı baltayla öldürüp, evinin banyosuna gömdü. Olay, Meliha Sarıkaya'dan haber alamayan yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasıyla ortaya çıktı.

Olay, ilçeye bağlı Gökdere Mahallesi’nde meydana geldi. Meliha Sarıkaya’ya ulaşamayan yakınlarının dün kayıp ihbarında bulunması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bugün akşam saatlerinde Sarıkaya çiftin evine giden ekipler, Bekir Sarıkaya'ya eşinin nerede olduğunu sordu. Bekir Sarıkaya'nın iddiaya göre çelişkili ifadeler vermesi üzerine evde inceleme yapan jandarma, kan izlerini ve banyonun kazıldığını tespit etti.

Bekir Sarıkaya'nın ifadesinde eşini başına baltayla vurarak öldürdüğünü ve banyoya gömdüğünü itiraf etmesinin ardından cesedin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Banyodaki kazılan alanı açan ekipler, Meliha Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaştı. Olay yerindeki incelemenin ardından Meliha Sarıkaya'nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Bekir Sarıkaya’yı olayda kullandığı değerlendirilen baltayla gözaltına alan jandarma, soruşturmaya devam ediyor.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

