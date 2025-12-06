HABER

CHP ile AK Parti arasındaki yarış nefes kesiyor! 6 araştırma şirketi sonuçları paylaştı

Terörsüz Türkiye sürecinin siyaset arenasındaki çıktıları, vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Partilerin oy oranlarında dikkat çeken değişiklikler göze çarpıyor. Özellikle AK Parti ile CHP arasındaki oy oranları birbirine oldukça yakın. Birçok araştırma şirketinin verilerini sizler için derledik.

Doğukan Akbayır

Siyasetin gündemi son dönemde oldukça yoğun. Siyasetteki son hamleler sonrası AK Parti ile CHP neredeyse aynı oy oranında... Ayrıca listede Anahtar Parti'nin de aldığı oy dikkat çekti.

İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI

CHP

ORC: 31,9
SONAR: 35,3
Gündemar: 35,1
Area: 32,3
Themis: 34,9
Betimar: 27,6

AK Parti

ORC: 33,2
SONAR: 33,8
Gündemar: 28,50
Area: 30,7
Themis: 28,4
Betimar: 34,7

DEM Parti

ORC: 7,9
SONAR: 10,1
Gündemar: 8,21
Area: 8,1
Themis: 11,8
Betimar: 7,8

MHP

ORC: 6,8
SONAR: 4,4
Gündemar: 5,04
Area: 6,1
Themis: 4,7
Betimar: 9,2

İYİ Parti

ORC: 6,5
SONAR: 5,8
Gündemar: 5,01
Area: 7,1
Themis: 5,3
Betimar: 6,4

Zafer Partisi

ORC: 3,4
SONAR: 4,3
Gündemar: 5,69
Area: 5,1
Themis: 6,9
Betimar: 4,2

Yeniden Refah Partisi (YRP)

ORC: 2,1
SONAR: 2,4
Gündemar: 3,65
Area: 3,3
Themis: 4,1
Betimar: 2,7

Anahtar Parti

SONAR: 2,1
Gündemar: 4,48
Area: 4,1
Betimar: 3,8

Türkiye İşçi Partisi (TİP)

ORC: 1,8
Gündemar: 1,15
Area: 1,5
Themis: 1,9
Betimar: 1,4

Diğer Partiler

ORC: 3,6
SONAR: 1,8
Gündemar: 2,36
Area: 1,9
Themis: 1,8
Betimar: 2,2

Anahtar Kelimeler:
CHP ak parti
