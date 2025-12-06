CHP ile AK Parti arasındaki yarış nefes kesiyor! 6 araştırma şirketi sonuçları paylaştı

Siyasetin gündemi son dönemde oldukça yoğun. Siyasetteki son hamleler sonrası AK Parti ile CHP neredeyse aynı oy oranında... Ayrıca listede Anahtar Parti'nin de aldığı oy dikkat çekti.

İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI

CHP



ORC: 31,9

SONAR: 35,3

Gündemar: 35,1

Area: 32,3

Themis: 34,9

Betimar: 27,6

AK Parti



ORC: 33,2

SONAR: 33,8

Gündemar: 28,50

Area: 30,7

Themis: 28,4

Betimar: 34,7

DEM Parti



ORC: 7,9

SONAR: 10,1

Gündemar: 8,21

Area: 8,1

Themis: 11,8

Betimar: 7,8

MHP



ORC: 6,8

SONAR: 4,4

Gündemar: 5,04

Area: 6,1

Themis: 4,7

Betimar: 9,2

İYİ Parti



ORC: 6,5

SONAR: 5,8

Gündemar: 5,01

Area: 7,1

Themis: 5,3

Betimar: 6,4

Zafer Partisi



ORC: 3,4

SONAR: 4,3

Gündemar: 5,69

Area: 5,1

Themis: 6,9

Betimar: 4,2

Yeniden Refah Partisi (YRP)



ORC: 2,1

SONAR: 2,4

Gündemar: 3,65

Area: 3,3

Themis: 4,1

Betimar: 2,7

Anahtar Parti



SONAR: 2,1

Gündemar: 4,48

Area: 4,1

Betimar: 3,8

Türkiye İşçi Partisi (TİP)



ORC: 1,8

Gündemar: 1,15

Area: 1,5

Themis: 1,9

Betimar: 1,4

Diğer Partiler



ORC: 3,6

SONAR: 1,8

Gündemar: 2,36

Area: 1,9

Themis: 1,8

Betimar: 2,2