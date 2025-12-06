CHP ile AK Parti arasındaki yarış nefes kesiyor! 6 araştırma şirketi sonuçları paylaştı

Siyasetin gündemi son dönemde oldukça yoğun. Siyasetteki son hamleler sonrası AK Parti ile CHP neredeyse aynı oy oranında... Ayrıca listede Anahtar Parti'nin de aldığı oy dikkat çekti.
CHP
ORC: 31,9
SONAR: 35,3
Gündemar: 35,1
Area: 32,3
Themis: 34,9
Betimar: 27,6
AK Parti
ORC: 33,2
SONAR: 33,8
Gündemar: 28,50
Area: 30,7
Themis: 28,4
Betimar: 34,7
DEM Parti
ORC: 7,9
SONAR: 10,1
Gündemar: 8,21
Area: 8,1
Themis: 11,8
Betimar: 7,8
MHP
ORC: 6,8
SONAR: 4,4
Gündemar: 5,04
Area: 6,1
Themis: 4,7
Betimar: 9,2
İYİ Parti
ORC: 6,5
SONAR: 5,8
Gündemar: 5,01
Area: 7,1
Themis: 5,3
Betimar: 6,4
Zafer Partisi
ORC: 3,4
SONAR: 4,3
Gündemar: 5,69
Area: 5,1
Themis: 6,9
Betimar: 4,2
Yeniden Refah Partisi (YRP)
ORC: 2,1
SONAR: 2,4
Gündemar: 3,65
Area: 3,3
Themis: 4,1
Betimar: 2,7
Anahtar Parti
SONAR: 2,1
Gündemar: 4,48
Area: 4,1
Betimar: 3,8
Türkiye İşçi Partisi (TİP)
ORC: 1,8
Gündemar: 1,15
Area: 1,5
Themis: 1,9
Betimar: 1,4
Diğer Partiler
ORC: 3,6
SONAR: 1,8
Gündemar: 2,36
Area: 1,9
Themis: 1,8
Betimar: 2,2
