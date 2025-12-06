HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

5 çocuk babası belediye önünde kendini ateşe verdi! Tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde korkutan bir olay yaşandı. 5 çocuk babası N. Mercimek adlı kişi, gözyaşları içinde kimsenin kendisini dinlemediğini söyleyip belediyenin önünde kendisini ateşe verdi. Olayda ağır yaralanan Mercimek'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

5 çocuk babası belediye önünde kendini ateşe verdi! Tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi belediye hizmet binası önünde korkunç bir olay meydana geldi. Belediye binasının önüne gelen 5 çocuk babası N. Mercimek, cep telefonu ile sosyal medya hesabından canlı yayın açarak darbedildiğini iddia etti.

5 çocuk babası belediye önünde kendini ateşe verdi! Tedavisi sürüyor 1

ALEVLER YÜKSELDİ!

Gözyaşlarıyla kimsenin kendisini dinlemediğini söyleyen N. Mercimek, bir anda üzerine yanıcı madde dökerek kendisini ateşe verdi.

Alevlerin yükseldiği anlarda çevredekiler duruma müdahale ederek alevleri söndürdü. Vücudunda yanıklar oluşan N. Mercimek, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin süren şahıs Şanlıurfa'ya sevk edildi.

5 çocuk babası belediye önünde kendini ateşe verdi! Tedavisi sürüyor 2

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AFŞİN BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

Afşin Belediyesi'nden şu açıklama yapıldı:

''İlçemizde yaşanan elim hadise hakkında kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. Belediyemiz yakınında yaşanan ve bir vatandaşımızın kendisini yakmasıyla sonuçlanan olaylar silsilesinin vatandaşlarımıza izahı gerekmektedir.

N. Mercimek isimli vatandaşımız, birkaç ay önce belediye binası içerisinde darp edildiğine dair sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapmış, belediyemizce işten çıkarıldığına dair iddialarda bulunmuştur.

Söz konusu olaylar, N. Mercimek isimli vatandaşımızın “Dört Günlük” TYP (Toplum Yararına Proje) kapsamında Afşin Kaymakamlığınca işe alınması ve süre dolduğunda işten çıkarılması sürecinden ibarettir. Vatandaşımızın çalıştırılması ve buna ilişkin süreler belediyemiz nezdinde yürütülen ve sonuçlandırılan işler değildir ve belediyemizin bu hususta bir yetkisi bulunmamaktadır.

Yaralanan Vatandaşımızın ve bazı kötü niyetli sosyal medya yöneticilerinin, belediye binası içerisinde vatandaşımızın, belediye personeli tarafından darp edildiğine yönelik iddiaları gerçek dışıdır. Vatandaşımız, birkaç ay önce belediyemize gelerek işe alınma talebinde bulunmuş, TYP sürecinin sonlandığı yönünde kendisine açıklamada bulunulmuştur. Açıklamalar üzerine sinir krizi geçirerek kendisine zarar vermeye kalkışmış, bu kalkışması belediyemiz güvenlik personeli tarafından engellenmiş, adli makamlar bilgilendirilmiştir.

Bugün yaşanan elim olayda vatandaşımız, ne yazıktır ki belediye personelimizin tüm ikna çabalarına ve sakinleşmesi yönündeki telkinlerine rağmen intihar girişiminde bulunmuş, personelimizce olaya müdahale edilmiş ve sağlık ekipleri haberdar edilmiştir. Belediyemizce vatandaşımızın tedavi süreci yakinen takip edilmektedir.
Vatandaşımıza Acil Şifalar Diliyoruz. Belediyemizi hedef alan yanlış bilgilendirme ve itibarsızlaştırma çabalarına karşı gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın, resmi açıklamalar dışındaki bilgilendirmelere itibar etmemesi özellikle önem arz etmektedir.''
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Profesörden ezber bozan açıklama: "Ömrü uzatmıyor, kısaltıyor"Profesörden ezber bozan açıklama: "Ömrü uzatmıyor, kısaltıyor"
CHP ile AK Parti arasındaki yarış nefes kesiyor! 6 araştırma şirketi sonuçları paylaştıCHP ile AK Parti arasındaki yarış nefes kesiyor! 6 araştırma şirketi sonuçları paylaştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Afşin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.