Son dakika | Trump meşhur sözüyle rest çekti: "İran ile tek anlaşmamız bu olur"

Dünyanın gözü kulağı ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen açıklamalarda. İran'daki savaşın seyri başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm dünya tarafından dikkatle takip edilirken Trump'tan önemli mesajlar geldi.

"TEK ANLAŞMAMIZ İRAN'IN KOŞULSUZ TESLİM OLMASI"

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda "İran ile KOŞULSUZ TESLİM OLMA dışında hiçbir anlaşma yapılmayacaktır!" dedi.

"İRAN'I YIKIMIN EŞİĞİNDEN GERİ DÖNDÜRMEK İÇİN YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ"

Paylaşımına "Bundan sonra, büyük ve kabul edilebilir bir liderin seçilmesinden sonra, biz ve birçok harika ve çok cesur müttefikimiz ve ortağımız, İran'ı yıkımın eşiğinden geri döndürmek için yorulmadan çalışacak ve onu ekonomik olarak her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü hale getireceğiz" diye devam eden Trump açıklamasını şöyle tamamladı:

"İRAN'I TEKRAR BÜYÜK YAPALIM"

"İran'ın büyük bir geleceği olacak. 'İRAN'I TEKRAR BÜYÜK YAPALIM (MIGA!).' Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz! Başkan DONALD J. TRUMP"