HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Son dakika | Trump meşhur sözüyle rest çekti: "İran ile tek anlaşmamız bu olur"

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşıyla ilgili bir kez daha rest çekti. İran'ın koşulsuz teslim olmaması durumunda hiçbir anlaşma yapılmayacağının altını çizen Trump "İran'ı tekrar büyük yapalım" çıkışıyla dikkat çekti.

Son dakika | Trump meşhur sözüyle rest çekti: "İran ile tek anlaşmamız bu olur"
Mehmet Hazar Gönüllü

Dünyanın gözü kulağı ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen açıklamalarda. İran'daki savaşın seyri başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm dünya tarafından dikkatle takip edilirken Trump'tan önemli mesajlar geldi.

"TEK ANLAŞMAMIZ İRAN'IN KOŞULSUZ TESLİM OLMASI"

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda "İran ile KOŞULSUZ TESLİM OLMA dışında hiçbir anlaşma yapılmayacaktır!" dedi.

Son dakika | Trump meşhur sözüyle rest çekti: "İran ile tek anlaşmamız bu olur" 1

"İRAN'I YIKIMIN EŞİĞİNDEN GERİ DÖNDÜRMEK İÇİN YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ"

Paylaşımına "Bundan sonra, büyük ve kabul edilebilir bir liderin seçilmesinden sonra, biz ve birçok harika ve çok cesur müttefikimiz ve ortağımız, İran'ı yıkımın eşiğinden geri döndürmek için yorulmadan çalışacak ve onu ekonomik olarak her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü hale getireceğiz" diye devam eden Trump açıklamasını şöyle tamamladı:

"İRAN'I TEKRAR BÜYÜK YAPALIM"

"İran'ın büyük bir geleceği olacak. 'İRAN'I TEKRAR BÜYÜK YAPALIM (MIGA!).' Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz! Başkan DONALD J. TRUMP"

Son dakika | Trump meşhur sözüyle rest çekti: "İran ile tek anlaşmamız bu olur" 2

İlginizi Çekebilir

İran isim vermeden o ülkeleri işaret etti

İran isim vermeden o ülkeleri işaret etti

 Beyaz Saray'ın paylaşımı şaşkına çevirdi! Call of Duty detayı

Beyaz Saray'ın paylaşımı şaşkına çevirdi! Call of Duty detayı

 İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı

İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı

 Yemen'deki Husiler'den İran'a destek: "Ellerimiz tetikte"

Yemen'deki Husiler'den İran'a destek: "Ellerimiz tetikte"

 ABD savaş için kesenin ağzını açtı! 6 günde ne kadar harcandığı ortaya çıktı

ABD savaş için kesenin ağzını açtı! 6 günde ne kadar harcandığı ortaya çıktı

 İran dini lideri Hamaney'in konutu böyle vurulmuş

İran dini lideri Hamaney'in konutu böyle vurulmuş

 ABD'ye rest çeken İspanya çıtayı yükseltti

ABD'ye rest çeken İspanya çıtayı yükseltti

 Savaş havacılık sektörünü vurdu! Hisseler çakıldı

Savaş havacılık sektörünü vurdu! Hisseler çakıldı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arızalanan asansörü kontrol etmek isterken asansör boşluğuna düştüArızalanan asansörü kontrol etmek isterken asansör boşluğuna düştü
Ev hayaliyle kura çekim törenine gelen vatandaşlar heyecan dolu anlar yaşadılarEv hayaliyle kura çekim törenine gelen vatandaşlar heyecan dolu anlar yaşadılar
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Amerika İran Donald Trump savaş abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Komik adam
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

ABD basınından dengeleri değiştirebilecek 'Rusya' iddiası

ABD basınından dengeleri değiştirebilecek 'Rusya' iddiası

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Akaryakıta çifte zam! Tarih belli oldu: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Akaryakıta çifte zam! Tarih belli oldu: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.