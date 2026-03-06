İran isim vermeden o ülkeleri işaret etti! Pezeşkiyan: "Çabalarınız bizi değil, savaşı başlatanları hedef alsın"

Orta Doğu’da gerilim, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından hızla tırmanırken bölgede diplomasi trafiği de yoğunlaştı. Çatışmaların daha geniş bir savaşa dönüşmemesi için bazı ülkelerin arabuluculuk girişimlerinde bulunduğu belirtilirken Tahran yönetiminden bu çabalara ilişkin ilk mesaj geldi.

PEZEŞKİYAN'DAN 'ARABULUCULUK' AÇIKLAMASI

Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, bölgede devam eden gerilim ve yürütülen diplomatik girişimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, bazı ülkelerin arabuluculuk çabalarına başladığını belirterek İran’ın bu süreçteki tutumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

“KALICI BARIŞA BAĞLIYIZ”

İran Cumhurbaşkanı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Bazı ülkeler arabuluculuk çabalarına başladı. Açıkça belirtelim: Bölgede kalıcı barışa bağlıyız, ancak ulusumuzun onurunu ve egemenliğini savunmaktan da çekinmiyoruz.”

“ARABULUCULUK BU ÇATIŞMAYI BAŞLATANLARI HEDEF ALMALI”

Pezeşkiyan açıklamasında ayrıca arabuluculuk girişimlerinin kapsamına da değindi. İran lideri, bu çabaların İran halkını hafife alan ve çatışmayı başlatan tarafları hedef alması gerektiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı mesajında, diplomatik girişimlerin bölgede kalıcı barışın sağlanmasına katkı sunmasını temenni ettiklerini ifade etti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

AA'nın aktardığına göre; İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.