Son Dakika|“Futbolda bahis ve şike” soruşturmasında tutuklanan Erden Timur’un şirketlerine kayyum atandı
Son dakika... “Futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında, “Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklamak” suçundan tutuklanan Erden Timur’un ortağı ve sahibi olduğu şirketlerine sulh ceza hakimliğinin kararıyla TMSF kayyım olarak atandı.
