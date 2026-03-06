HABER

Son Dakika|“Futbolda bahis ve şike” soruşturmasında tutuklanan Erden Timur’un şirketlerine kayyum atandı

Son dakika... “Futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında, “Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklamak” suçundan tutuklanan Erden Timur’un ortağı ve sahibi olduğu şirketlerine sulh ceza hakimliğinin kararıyla TMSF kayyım olarak atandı.

Mustafa Fidan

Ayrıntılar geliyor...

kayyum Şike Erden Timur
