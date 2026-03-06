HABER

Kütahya’da çarpışan otomobillerden biri dereye uçtu; 3 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri köprü korkuluklarını aşarak dere yatağına uçtu. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Kuruçay yolu üzerindeki Marangozlar sitesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. İ.U. yönetimindeki 43 U 3804 plakalı otomobil ile S.B. idaresindeki 43 ADJ 361 plakalı otomobil köprüde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 43 U 3804 plakalı otomobil, köprü korkuluklarını yıkarak dere yatağına uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, her iki aracın sürücüleri İ.U. ve S.B. ile dereye uçarak yan yatan araçta yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

06 Mart 2026
Kaynak: DHA

