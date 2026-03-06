HABER

Görüntüleri İsrail paylaştı! İran dini lideri Hamaney'in konutu böyle vurulmuş

Devrim Karadağ

Son dakika haberi: İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’a yönelik saldırılara ilişkin yeni bir video yayınladı. Paylaşılan görüntülerde, savaşın ilk günü öldürülen İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in konutunun hedef alındığı anlar yer aldı.

Son dakika: İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatmış, bir haftadır süren savaşta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetmişti.

Görüntüleri İsrail paylaştı! İran dini lideri Hamaney in konutu böyle vurulmuş 1

HAMANEY'İN KONUTU BÖYLE VURULMUŞ

İsrail ordusu, savaşın ilk günü öldürülen İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in konutunun vurulduğu anları paylaştı.

Görüntüleri İsrail paylaştı! İran dini lideri Hamaney in konutu böyle vurulmuş 2

İRAN'DAN SERT MİSİLLEME

Söz konusu saldırıların ardından İran missileme olarak İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık vermişti.

