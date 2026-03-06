HABER

Yemen'deki Husiler'den İran'a destek: "Ellerimiz tetikte"

Yemen'deki Husiler hareketinin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırılarına ilişkin, "Ellerimiz tetikte gerektiğinde askeri olarak harekete geçebiliriz." dedi.

Yemen'deki Husiler hareketinin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ELLERİMİZ TETİKTE, GEREKTİĞİNDE HAREKETE GEÇERİZ"

Husi, "Farklı faaliyetlerde bulunuyoruz ve her türlü tırmanışa karşı ellerimiz tetikte. Askeri müdahale, bölgedeki gelişmeler gerektiğinde gerçekleşir. Bu mücadeleyi tüm ümmetin mücadelesi olarak görüyoruz." diye konuştu.

ABD ve İsrail'in İran’a yönelik saldırılarına karşı Husilerin her türlü tırmanışa hazır olduğunu belirten Husi, "Ellerimiz tetikte gerektirdiğinde askeri olarak harekete geçebiliriz." ifadelerini kullandı.

Husi, despotların Filistin ve Lübnan'ı doğrudan hedef aldığını, Suriye'nin sürekli istismar edildiğini ve Yemen üzerinden İran'a yönelik kapsamlı saldırının gerçekleştiğini belirterek, "İsrail ve ABD, genel olarak bölgeyi kontrol etmek istiyor." şeklinde konuştu.

SAVAŞ 28 ŞUBAT'TA BAŞLADI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

