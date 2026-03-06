HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ayvalık’taki trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, geçtiğimiz pazartesi günü iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Ayvalık’taki trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, geçtiğimiz pazartesi günü iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi. Kazada hayatını kaybeden Ege Hurus isimli 12. sınıf lise öğrencisinin ardından, aynı araçta bulunan arkadaşı Akif Eren Gül de tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

Ayvalık ile Cunda Adası’nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü’nün Lale Adası girişinde, Ayvalık Belediyesi’ne ait Duba Plajı önünde, plakalı otomobil ile içinde Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Lisesi’nin 5 öğrencisinin bulunduğu plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada, Ege Hurus ve Akif Eren Gül ağır olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı.

Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ege Hurus aynı gün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, ağır yaralı olan arkadaşı Akif Eren Gül ise Balıkesir’deki bir hastaneye sevk edilmişti.

Kan ihtiyacı bulunan Gül için Ayvalık halkı adeta kenetlenmiş ve nadir bulunan AB rh negatif grubu kan çok kısa bir süre içerisinde temin edilmişti.

Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Lisesi 12. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Hurus’un ardından, aynı okulun öğrencisi olan arkadaşı Akif Eren Gül’ün de hayatını kaybetmesi ilçe halkı tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ev hayaliyle kura çekim törenine gelen vatandaşlar heyecan dolu anlar yaşadılarEv hayaliyle kura çekim törenine gelen vatandaşlar heyecan dolu anlar yaşadılar
Bir flood'un sonunu görmek için artık para ödemeniz gerekebilir!Bir flood'un sonunu görmek için artık para ödemeniz gerekebilir!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

ABD basınından dengeleri değiştirebilecek 'Rusya' iddiası

ABD basınından dengeleri değiştirebilecek 'Rusya' iddiası

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Akaryakıta çifte zam! Tarih belli oldu: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Akaryakıta çifte zam! Tarih belli oldu: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.