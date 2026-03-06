HABER

Beyoğlu'nda acı olay: Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, oayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında kuleye çıkan 30 yaşlarındaki E.S., henüz bilinmeyen bir nedenle kendini aşağı bıraktı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu nda acı olay: Galata Kulesi nden atlayan kadın hayatını kaybetti 1

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anahtar Kelimeler:
Galata Kulesi
