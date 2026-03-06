HABER

BM: İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarında "yaklaşık 180 çocuk" öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukların sayısının "yaklaşık 180 civarında" olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu’daki gelişmeleri değerlendirdi.

Dujarric, İran’a düzenlenen hava saldırılarının çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekerek, bu saldırılarda şimdiye kadar yaklaşık 180 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Dujarric, ölenler arasında 28 Şubat’ta bir ilkokula düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 168 kız çocuğunun da bulunduğunu vurguladı.

ABD-İsrail saldırılarının İran'da pek çok çocuğun da yaralanmasına sebep olduğunu aktaran Dujarric, bu sayının hayatını kaybeden çocuklardan "çok daha fazlasına" karşılık geldiğini dile getirdi.

Dujarric, İran'a yönelik saldırılarda en az 20 okulun zarar gördüğünü ifade ederek, ülkedeki sağlık tesislerinin de hedef alındığını ve dün sağlık tesislerini etkileyen 13 saldırıyı doğruladıklarını söyledi.

Orta Doğu ve ötesindeki tüm "yasadışı saldırıların" bölge genelindeki sivillere büyük acı ve zarar verdiğini aktaran Dujarric, bu saldırıların küresel ekonomi için ciddi bir risk oluşturduğunu vurguladı.

Dujarric, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), çatışmaları durdurmanın ve ciddi diplomatik müzakerelere başlamanın zamanının geldiğini, çünkü risklerin çok yüksek olduğunu söylüyor." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Sözcüsü, İsrail'in saldırıları sonucu geçen hafta itibarıyla 30 binden fazla Lübnanlının Suriye'ye sığındığını kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

