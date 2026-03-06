HABER

Ev hayaliyle kura çekim törenine gelen vatandaşlar heyecan dolu anlar yaşadılar

Hatay’da 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde 13 bin 289 konutun kura çekim törenine katılan vatandaşlar heyecan dolu anlar yaşadılar.

Hatay’da 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde 13 bin 289 konutun kura çekim törenine katılan vatandaşlar heyecan dolu anlar yaşadılar. Depremi yaşayan Hüsne Kekeç, 38 yıllık evliliğinde yuvası olmadığını belirterek, "38 yıllık evliyim ve eşim 65 yaşında hala evim yok, umudumuz Sosyal Konut Projesi" dedi.

Asrın felaketinin ardından yeniden inşa edilen Hatay’da 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 13 bin 289 konutun kura çekim töreninin heyecanı yaşandı. Antakya ilçesinde kapalı spor salonunda gerçekleşen kura çekim töreni yoğun ilgi gördü. Yuva umuduyla bekleyen vatandaşlar heyecan dolu anlar yaşadılar.

"38 yıllık evliyim ve eşim 65 yaşında hala evim yok, umudumuz Sosyal Konut Projesi"
Asrın felaketini ailesiyle birlikte yaşayan Hüsne Kekeç, 38 yıllık evliliğinde ev sahibi olmadığını belirterek yuva sahibi olmanın heyecanıyla kura çekim törenine geldiğini söyledi. Kekeç, "Depremde çekirdek ailemle enkazın altında kaldık. Kura çekiminden hiç umudum yok ama Allah’tan umut kesilmez. Oruçlu halimizle buraya gelip perişan olduk ama inşallah sonunu güzel görürüz. Fakir fukara için çok güzel bir proje oldu. İnşallah ihtiyacı olana çıkar. 38 yıllık evliyim ve eşim 65 yaşında hala evim yok. Kiralık evlerde geze geze bir hal olduk. Umudumuz Sosyal Konut Projesi.
Cumhurbaşkanımızdan ve Bakanımızdan Allah razı olsun. Bu gariban insanlar umarım hayal kırıklığına uğramazlar. Depremdeyken Antakya’da yaşıyordum. Boğazım düğümleniyor konuşamıyorum. Çok kötü zamanlar geçirdik. İnşallah bu kötü zamanların çok daha iyi olacak" dedi.

"Kura çekimine 10 aylık kızımla geldim, heyecanlıyız ve mutluyuz"

Kura çekim törenine gelen Sibel Aktepe, "Kura çekimine 10 aylık kızımla geldim. Heyecanlıyız ve mutluyuz. Kura çekiminin sonuçlarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

