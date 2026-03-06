HABER

Beyaz Saray'ın Call of Duty'li paylaşımı dünyayı şaşkına çevirdi! Dikkat çeken 'nükleer' detayı

ABD-İsrail-İran savaşı sürerken, Beyaz Saray'ın resmi X (Eski adıyla Twitter) hesabından paylaşılan bir video tartışma yarattı. ABD'nin İran'a yönelik saldırı anlarını içeren görüntülerin, popüler video oyunu Call of Duty: Modern Warfare 3'ten alınan bir nükleer saldırı animasyonuyla başladığı görüldü.

Enes Çırtlık

ABD-İsrail-İran savaşıyla Orta Doğu bir kez daha yangın yerine döndü. Bölgeden saldırı haberleri gelmeye devam ederken, Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir video paylaşımındaki "Call of Duty: Modern Warfare 3" detayı ise dikkatli gözlerden kaçmadı.

BEYAZ SARAY'IN PAYLAŞIMINDA CALL OF DUTY GÖRÜNTÜSÜ KULLANILDI

TechSpot'ta yer alan habere göre; Beyaz Saray'ın resmi X hesabından paylaşılan söz konusu video, ABD'nin İran'a yönelik saldırısından gerçek görüntüler içeriyor. Fakat videonun başında, 2023 yapımı popüler video oyunu Call of Duty: Modern Warfare 3'ten alınan bir animasyon yer alıyor.

Beyaz Saray ın Call of Duty li paylaşımı dünyayı şaşkına çevirdi! Dikkat çeken nükleer detayı 1

Söz konusu videonun başlangıcında tam olarak Call of Duty: Modern Warfare 3 MGB (Mass Guided Bombs) killstreak özelliğinin etkinleştirilme animasyonu bulunuyor.

"NÜKLEER" DETAYI

MGB, Call of Duty: Modern Warfare 3 oyununda bulunan özel bir nükleer saldırı killstreak'ı olarak biliniyor. Tam adı Mass Guided Bomb olarak geçiyor ve oyundaki en güçlü saldırılardan biri olarak nitelendiriliyor.

Bu özellik, oyun içinde hiç ölmeden 30 öldürme sayısına ulaşıldığında aktif ediliyor. Özellik aktif edildikten sonra 10 saniyelik bir geri sayım başlıyor ve ardından saldırı gerçekleşiyor. Böylece haritadaki tüm oyuncular ortadan kaldırılıyor ve maç saldırıyı başlatan takımın zaferiyle anında sona eriyor.

GERÇEK GÖRÜNTÜLERE PUAN İŞARETLERİ DE EKLENMİŞ

Videonun geri kalan kısmında ise ABD ordusunun İran'a düzenlediği saldırılardan gerçek görüntüler bulunuyor. Ancak bu görüntülerin üzerinde de oyunlardaki skor göstergesine benzeyen puan işaretleri yer alıyor.

Beyaz Saray ın Call of Duty li paylaşımı dünyayı şaşkına çevirdi! Dikkat çeken nükleer detayı 2

