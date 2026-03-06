HABER

OpenAI'ın yeni yapay zekası GPT-5.4 çıktı! Hata yapma ihtimali artık çok daha düşük

OpenAI, yeni modeli GPT-5.4'ü tanıttı. Şirket, yeni modelin GPT-5.2'ye kıyasla bireysel iddialarda %33 daha az hata yapma olasılığına sahip olduğunu belirtti.

Enes Çırtlık

Yapay zeka dünyasındaki rekabet hız kesmeden devam ederken, ChatGPT'nin sahibi OpenAI da yeni hamlesini yaptı. Şirket, GPT-5.4'ü resmen duyurdu.

OpenAI ın yeni yapay zekası GPT-5.4 çıktı! Hata yapma ihtimali artık çok daha düşük 1

İŞTE GPT-5.4'ÜN ÖZELLİKLERİ

TechCrunch'ta yer alan habere göre; yeni model, OSWorld-Verified ve WebArena Verified gibi bilgisayar kullanımı kıyaslamalarındaki rekor puanlar da dahil olmak üzere, önemli ölçüde iyileştirilmiş kıyaslama sonuçlarıyla birlikte geliyor.

OpenAI ın yeni yapay zekası GPT-5.4 çıktı! Hata yapma ihtimali artık çok daha düşük 1

Buna göre GPT-5.4, OpenAI'ın GDPval testinde %83 ile rekor bir puan elde etti. Mercor CEO'su Brendan Foody'nin açıklamasına göre GPT-5.4, hukuk ve finans alanlarındaki profesyonel becerileri test etmek için tasarlanan Mercor'un APEX-Agents kıyaslamasında da liderliği ele geçirdi.

OpenAI ın yeni yapay zekası GPT-5.4 çıktı! Hata yapma ihtimali artık çok daha düşük 3

HATA YAPMA OLASILIKLARI AZALDI

OpenAI, yeni modelin GPT-5.2'ye kıyasla bireysel iddialarda hata yapma olasılığının %33 daha az olduğunu açıklarken; genel yanıtların %18 daha az hata içerme olasılığına sahip olduğunu belirtti.

yapay zeka OpenAI ChatGPT
